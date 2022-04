Když se špioni nudí. Gary Oldman v novém seriálu vede nemehla z kontrarozvědky

Nepřikrášlený vhled do světa tajných služeb přináší nový seriál Slow Horses, jehož první dvě epizody jsou od pátku k vidění na Apple TV+. Vypráví o skupině znuděných zaměstnanců britské kontrarozvědky MI5.

Hvězdou projektu je čtyřiašedesátiletý oscarový herec Gary Oldman. Ztvárnil chytrého, ale neposlušného Jacksona Lamba šéfujícího týmu špionů, jež selhali. Třeba když ve vlaku zapomněli přísně tajné dokumenty, nebo se vyspali s manželkou velvyslance cizí mocnosti.

K Lambovým podřízeným patří River, který se marně snaží jít ve šlépějích svého dědečka, uctívaného agenta ztvárněného Jonathanem Prycem. Místo toho River nedávno selhal při rutinním cvičení simulujícím dopadení sebevražedného atentátníka. Za trest byl vykázán z hlavní budovy kontrarozvědky na detašované pracoviště.

Tam nyní spatří příležitost chybu napravit, když skupina bílých britských nacionalistů napodobujících Islámský stát unese muslimského studenta. River po nich začíná pátrat ve spolupráci s jedním vyhořelým novinářem.

Celou dobu ale River naráží na nezájem svého neupraveného, obtlouslého šéfa Lamba, kterého ze všeho nejvíc baví urážet kolegy a opíjet se v pracovní době. "Jste nemožní. Všichni. Spolupráce s vámi je to nejhorší, co se v mé nepovedené kariéře přihodilo," říká Lamb podřízeným.

"Nevím, jestli se mi Jackson Lamb líbí, ale rozhodně se mi líbilo ho hrát," říká Gary Oldman. "Je to lajdák, alkoholik, nepřetržitě kouří, nejspíš smrdí jako popelník. Je ulepený, upocený, s mastnými vlasy. Hrát ho bylo jako koupat se ve špinavé vodě," přirovnává.

Seriál vznikl adaptací první z jedenáctidílné série knih Micka Herrona zvané The Slough House. V šesti epizodách popisuje, jak se nemotorní špioni snaží popasovat s denní rutinou, vyhýbají se setkáním po pracovní době a znudeně vyhlížejí den, kdy budou moct odejít do důchodu. "Je to kancelářský příběh založený na postavách, nic tak neuvěřitelného jako třeba příběhy Jamese Bonda," upozorňuje Gary Oldman.

2:21 První dvě epizody Slow Horses jsou na Apple TV+ s českými titulky. | Video: Apple TV+

S tím souhlasí představitel Rivera. "V základu je to kancelářské drama, které se prostě jen odehrává ve světě špionů. Podle mě je ale hodně blízké tomu, jak může ve skutečnosti vypadat práce pro tajné služby," myslí si herec Jack Lowden.

V seriálu, jehož úvodní píseň Strange Game nazpíval Mick Jagger z kapely Rolling Stones, dále účinkují známé herečky Kristin Scott Thomasová nebo Olivia Cookeová.

Apple TV+ uvedla první dvě epizody tento týden, další přibude příští pátek. A autoři v čele s anglickým scenáristou - nikoliv stejnojmenným hercem - Willem Smithem jsou si předem tak jistí úspěchem, že už mají natočenou druhou řadu.

Britský deník Guardian se k prvním epizodám staví opatrně. Když Gary Oldman před 11 lety ztvárnil George Smileyho ve filmu Jeden musí z kola ven, adaptaci špionážního románu Johna le Carrého, "alespoň působil, že je věrohodně uondaným světem, kdežto tady má prostě jen děravé ponožky a na sobě včerejší kravatu", poznamenává Guardian.

Podle deníku New York Times naopak Oldman hraje nesympatického šéfa špionů "s náznakem, že bude schopen projevit soucit a ukázat skutečné schopnosti", jak možná odhalí teprve další epizody.

Newyorský deník líčí seriál jako komplikovaný konspirační thriller kombinovaný s kancelářskou komedií, který stojí na výkonech hvězdných herců a máloco se v něm nepovedlo. Recenzentovi pouze přijde, že šest epizod nestačí na dostatečné představení postav a rozvinutí zápletky. Příběh proto může místy působit nahodile a není snadné se v něm orientovat, varuje list.