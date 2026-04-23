Film

Když se do rodičů převtělí bohové. Nový český fantasy film představuje první ukázku

Petra Smítalová

Na podzim vstoupí do kin česká fantasy komedie Máma a Táta jsou Boží, která přinese dobrodružný příběh napříč staletími. Tvůrci slibují, že v ní pozvou do světa, v němž se staroslovanské mýty střetnou se současností, humorem a magií. V hlavních rolích se představí Petr Lněnička, Vica Kerekes, Anna Dvořáková, Jakub Jenčík, Anna Vyčítalová nebo Jiří Chadraba.

Petr Lněnička a Vica Kerekes jako rodiče Novotní, do nichž se vtělí staroslovanští bohové, ve filmu Máma a Táta jsou Boží.Foto: Bontonfiln
Inspiraci pro film popisuje producent a spoluautor námětu Petr Kubík takto: „Je čistě naše, z našich hlav. Ale obecně si ve filmech rád hraji s časem, a to platí i u Máma a Táta jsou Boží. Od začátku jsme chtěli vytvořit snímek, který by kombinoval prvky tradiční české pohádky a rodinného filmu – něco ve stylu Chobotniček z druhého patra. A myslím, že se to podařilo.“

První ukázka z filmu Máma a Táta jsou Boží. | Video: Bontonfilm

O co ve filmu Adama Hobzíka a Jana Chramosty půjde? Dva teenageři ze 7. století se probudí uvnitř mystické jeskyně z tisíciletého spánku rovnou do chaotického 21. století. Spolu s nimi povstanou i dva pradávní slovanští bohové, kteří se vtělí do rodičů Petra (Jakub Jenčík) a Simony (Anna Dvořáková), sourozenců z 21. století. Čtveřice dětí se i přes časovou propast spojí a snaží se zachránit duše rodičů, kteří jsou momentálně nesnesitelně Boží. 

Anna Dvořáková a Jakub Jenčík jako sourozenci a Vica Kerekes s Petrem Lněničkou jako jejich rodiče ve filmu Máma a Táta jsou Boží.Foto: Bontonfiln

Lněnička hraje Peruna, Vice Karekes Černaju

„Radost jsem měl hned od chvíle, kdy jsem dostal scénář k přečtení. Měl v sobě hravost i silné rodinné téma. Připomněl mi filmy, které jsem miloval jako malý. Třeba Arabela nebo Pane, vy jste vdova!, kde se mísí dva různé světy. Bavilo mě hrát postavu, do které vstoupí někdo jiný – navenek zůstává stejná, ale uvnitř se úplně promění,“ popisuje svoje pocity herec a představitel hlavních rolí táty Novotného a Boha Peruna Petr Lněnička.

Jeho filmová žena a zároveň Bohyně Černaja, herečka Vica Kerekes doplňuje: „Je skvělé, že takové filmy vůbec existují. Vy, tady v Čechách, to máte v sobě zakořeněné. Máte je v genech, a díky tomu udržujete při životě pohádkový svět. Národ potřebuje vlastní tvorbu, potřebuje tvorbu pro děti.“

Jiří Chadraba a Anna Vyčítalová jako sourozenci z časů minulých ve filmu Máma a Táta jsou Boží.Foto: Bontonfiln

Točilo se na Kampě i v Tiských stěnách

Filmaři natáčeli ve velmi atraktivních lokacích, mj. v Archeoskanzenu Modrá ve Zlínském kraji, v Praze na Letné, Kampě, na Střeleckém ostrově, ve Waltrovce i nákupním centru Harfa. Dobrodružné a napínavé scény zasadili do pískovcových Tiských stěn v okrese Ústí nad Labem a lomu ve Štěnovicích v Plzeňském kraji. Premiéra v českých kinech je naplánovaná na 19. listopadu 2026.

