Kdo získá Českého lva? Sázkaři věří Franzovi, bookmakeři favorizují Sbormistra

Vyhlášení cen Český lev patří každoročně k nejsledovanějším událostem domácí filmové sezony a stejně jako v minulých letech vzbuzuje pozornost i mezi sázkaři. U sázkové kanceláře Chance si mohou lidé tipnout, kdo si letos odnese křišťálovou trofej za nejlepší snímek.
Loni byl favorit jasný. Vlny měly před Amerikánkou výrazný náskok. Letošní souboj je ale mnohem vyrovnanější. V nabídce Chance momentálně vede Sbormistr, který uspěl na Cenách české filmové kritiky. Bookmakeři ho s kurzem 1,80:1 považují za nejsilnějšího kandidáta.
Rozdílný pohled však nabízejí preference sázkařů. Ti totiž častěji tipují, že ocenění získá film Franz. Před měsícem začínal na kurzu 6:1 a dnes je na hodnotě 2,40:1. „Tady může hrát roli vyšší kurz a zajímavější výhra, ale také silné autorské zázemí a jméno režisérky Agnieszky Hollandové. Náběry ukazují, že na vítězství Franze připadá přibližně 51 % vsazených peněz, zatímco na Sbormistra míří zhruba 47 % vkladů,“ uvádí mluvčí Chance Markéta Světlíková.
Ostatní nominované tituly už následují s větším odstupem. Například na Letní školu, 2001 vyprávějící o komplikovaných vztazích mezi otcem a synem v prostředí vietnamské tržnice je vypsaný kurz 7,50:1 a na road movie Karavan s Annou Geislerovou v hlavní roli 8,50:1.
