Benative
Film

Kdo získá Českého lva? Sázkaři věří Franzovi, bookmakeři favorizují Sbormistra

Kultura

Vyhlášení cen Český lev patří každoročně k nejsledovanějším událostem domácí filmové sezony a stejně jako v minulých letech vzbuzuje pozornost i mezi sázkaři. U sázkové kanceláře Chance si mohou lidé tipnout, kdo si letos odnese křišťálovou trofej za nejlepší snímek.

Trailer z filmu Sbormistr
Juraj Loj v hlavní roli filmu Sbormistr. Snímek má letos 13 nominací na Českého lva.Foto: CinemArt
Loni byl favorit jasný. Vlny měly před Amerikánkou výrazný náskok. Letošní souboj je ale mnohem vyrovnanější. V nabídce Chance momentálně vede Sbormistr, který uspěl na Cenách české filmové kritiky. Bookmakeři ho s kurzem 1,80:1 považují za nejsilnějšího kandidáta.

Rozdílný pohled však nabízejí preference sázkařů. Ti totiž častěji tipují, že ocenění získá film Franz. Před měsícem začínal na kurzu 6:1 a dnes je na hodnotě 2,40:1. „Tady může hrát roli vyšší kurz a zajímavější výhra, ale také silné autorské zázemí a jméno režisérky Agnieszky Hollandové. Náběry ukazují, že na vítězství Franze připadá přibližně 51 % vsazených peněz, zatímco na Sbormistra míří zhruba 47 % vkladů,“ uvádí mluvčí Chance Markéta Světlíková.

Ostatní nominované tituly už následují s větším odstupem. Například na Letní školu, 2001 vyprávějící o komplikovaných vztazích mezi otcem a synem v prostředí vietnamské tržnice je vypsaný kurz 7,50:1 a na road movie Karavan s Annou Geislerovou v hlavní roli 8,50:1.

