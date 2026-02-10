Přeskočit na obsah
Benative
10. 2. Mojmír
Film

„Kdo si mě za sto let bude pamatovat jako člověka?“ Do kin míří slovenský film Štúr

Kultura

Historické drama Štúr představuje básníka, filozofa a politika Ludevíta Štúra, nejvýznamnějšího představitele slovenského národního života 19. století. Příběh muže, který se rozhoduje mezi láskou a sebeobětováním pro svůj národ v době revolučních změn měnících celou Evropu, režírovala Mariana Čengel Solčanská. Hlavní roli Štúra ztvárnil Lukáš Pelč. Do českých kin snímek vstoupí 12. února.

Lukáš Pelč jako Štúr a Ivana Kološová jako Adela v historickém snímku Štúr.
Lukáš Pelč jako Štúr a Ivana Kološová jako Adela v historickém snímku Štúr.Foto: CinemArt
V lednu letošního roku si připomínáme 170. výročí úmrtí Ludevíta Štúra, slovenského národního obroditele a kodifikátora psané slovenštiny. Ve filmu jej sledujeme očima Adely Ostrolúcké, ženy, která ho milovala a obdivovala, i když mu možná nikdy úplně neporozuměla.

Ludevít Štúr, jeden z hlavních aktérů Slovenského povstání v letech 1848 až 1849, tragicky zahynul ve věku 40 let při nešťastné střelecké nehodě, ke které došlo během lovu. Předtím však stihl prožít život plný osobních, ale i veřejných bojů.

„Štúr je mohutnou postavou našich dějin, mimořádně charismatickou osobností se silnými morálními zásadami. Jako romantický bouřlivák obětoval své osobní štěstí ve jménu vyššího principu – to je definice hrdinství, jak ji chápe naše civilizace. Náš film vypráví příběh muže, který se rozhoduje mezi láskou a sebeobětováním se pro národ,“ říká o hlavní postavě svého filmu režisérka Mariana Čengel Solčanská.

