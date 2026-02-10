„Kdo si mě za sto let bude pamatovat jako člověka?“ Do kin míří slovenský film Štúr

Historické drama Štúr představuje básníka, filozofa a politika Ludevíta Štúra, nejvýznamnějšího představitele slovenského národního života 19. století. Příběh muže, který se rozhoduje mezi láskou a sebeobětováním pro svůj národ v době revolučních změn měnících celou Evropu, režírovala Mariana Čengel Solčanská. Hlavní roli Štúra ztvárnil Lukáš Pelč. Do českých kin snímek vstoupí 12. února.
V lednu letošního roku si připomínáme 170. výročí úmrtí Ludevíta Štúra, slovenského národního obroditele a kodifikátora psané slovenštiny. Ve filmu jej sledujeme očima Adely Ostrolúcké, ženy, která ho milovala a obdivovala, i když mu možná nikdy úplně neporozuměla.
Ludevít Štúr, jeden z hlavních aktérů Slovenského povstání v letech 1848 až 1849, tragicky zahynul ve věku 40 let při nešťastné střelecké nehodě, ke které došlo během lovu. Předtím však stihl prožít život plný osobních, ale i veřejných bojů.
„Štúr je mohutnou postavou našich dějin, mimořádně charismatickou osobností se silnými morálními zásadami. Jako romantický bouřlivák obětoval své osobní štěstí ve jménu vyššího principu – to je definice hrdinství, jak ji chápe naše civilizace. Náš film vypráví příběh muže, který se rozhoduje mezi láskou a sebeobětováním se pro národ,“ říká o hlavní postavě svého filmu režisérka Mariana Čengel Solčanská.
KVÍZ: Jedno slovo v názvu knihy chybí. Víte, jak se správně jmenují české romány?
Se jmény zásadních literárních děl jste se určitě setkali už ve škole a některá z nich jste později možná i dobrovolně četli. Vzpomenete si na správné znění titulů slavných českých románů 19., 20. a 21. století? Nemějte obavy, prozradíme vám část názvu, doplnit budete muset jen jedno slovo, které vyberete ze třech možností.
ŽIVĚDopravní stavby jako výdaj na obranu? NATO to neuzná, varuje šéf rozpočtové rady
Národní rozpočtová rada (NRR) považuje na krajně nepravděpodobné až vyloučené, že by některé výdaje v kapitole ministerstva dopravy, označené jako výdaje na obranu, byly uznány podle metodiky Severoatlantické aliance (NATO) jako obranné výdaje. Poslancům z rozpočtového výboru to dnes řekl předseda NRR Mojmír Hampl.
ŽIVĚ4. den OH: Trojice českých běžkařů se probila do boje o medaile. Zazářil Tuž
Sledujte události a zajímavosti ze třetího dne olympiády v Miláně a Cortině d'Ampezzo.
Zelenskyj odtajnil ruský plán. Řekl, jak chce Moskva získat Trumpa na svoji stranu
Ukrajina bije na poplach. Rusko mělo Američanům nabídnout ekonomickou spolupráci v hodnotě 12 bilionů dolarů (v přepočtu přibližně 245 bilionů korun). Minulý týden to novinářům sdělil ukrajinský prezident Volodymyr Zelenskyj. Podle něj navíc Američané dali jasně najevo, že si přejí ukončení války do letošního června.