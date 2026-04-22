Film

Kdo se letos objeví v soutěži StarDance? Na parket se chystá Dyk, Sandeva či Matonoha

Petra Smítalová

Na podzim Česká televize odvysílá 14. ročník taneční soutěže StarDance, která láká české diváky k obrazovkám v hojném počtu přesně 20 let. V tuto chvíli už jsou známy všechny taneční páry tvořené vždy známou osobností a profesionálním tanečníkem či tanečnicí. Pořad poběží na ČT1 od 10. října do 12. prosince 2026.

Soutěže plné noblesy, tance, emocí a zábavy se letos zúčastní např. zpěvák a herec Vojta Dyk, tenista Radek Štěpánek, kaskadérka Hanka Dvorská, zpěvačka Marta Jandová, herec a muzikant Tomáš Matonoha či herečka Sara Sandeva. Přinášíme vám medailonky všech 10 tanečních párů.

Vojtěch Dyk & Catharina Málek

Vojtěch Dyk & Catharina Málek jako účastníci 14. ročníku televizní taneční soutěže StarDance...když hvězdy tančí.Foto: Česká televize - Zuzana Panská

Zpěvák a herec Vojtěch Dyk si umí získat zájem diváků a posluchačů, což mimo jiné dokázal i svými vystoupeními v rámci loňské Star Dance Tour. Letos se sám stane jedním z tanečníků. Ostatně svou nadcházející účast v soutěži na sociálních sítích komentoval slovy: „It will be prča!“ Soutěžit bude v páru s tanečnicí Catherine Málek, pro kterou bude letošní StarDance premiérou a svého slavného partnera zná prý jen díky hitu Čekám na signál. Pro ČT Dyk prozradil, že spolu budou mluvit napůl česky a napůl anglicky a dodal: „Oba dva jsme vcelku vysocí, takže jsem nás rovnou označil za ,funny couple´. Protože už když jsme si zavazovali tkaničky u bot, vypadalo to, jako když se dvě žirafy chtějí v savaně napít.“

Americký prezident Donald Trump.

ŽIVĚ Trump prodloužil příměří, čeká, až Írán předloží mírový návrh. „Prohráváte,“ zní z Teheránu

Americký prezident Donald Trump na své sociální síti Truth Social napsal, že na žádost Pákistánu prodlužuje příměří s Íránem. Do té doby, než Teherán předloží jednotný mírový návrh a budou dokončena jednání, dodal Trump. Zároveň však nařídil americké armádě, ať pokračuje v blokádě íránských přístavů, což podle dřívějšího vyjádření Teheránu porušuje příměří.

demonstrace Média nedáme! , protest, pochod, studenti, transparent --- Protest march by students in support of Czech public service media

„Ruce pryč!“ Studenti demonstrovali za veřejnoprávní média, Klempíř za nimi nevyšel

Podporu veřejnoprávním médiím ve středu vyjádřili studenti některých škol v krajských či dalších městech České republiky. Většinou před budovy škol dorazili s transparenty nebo si vyslechli důvody setkání. Pražský protest studentů skončil zhruba po dvou hodinách před ministerstvem kultury. Šéf resortu Oto Klempíř (za Motoristy) za studenty ani po výzvách nepřišel.

Ilustrační foto.

Odbory České televize a rozhlasu vyhlásily stávkovou pohotovost

Odbory a pracovníci České televize, Českého rozhlasu a iniciativa Veřejnoprávně ve středu vyhlásili časově neomezenou stávkovou pohotovost kvůli chystanému vládnímu zákonu o médiích veřejné služby. Ten mimo jiné převádí financování veřejnoprávních médií z poplatků na státní rozpočet. Podle nich by návrh vedl k rozkolísání rozpočtu a hromadnému propouštění a média by nemohla naplňovat poslání.

Ropovod Družba Ukrajina Maďarsko

ŽIVĚ Fico s Orbánem ustoupili. Evropská unie půjčí Ukrajině 90 miliard eur

Zástupci členských států Evropské unie ve středu podpořili schválení půjčky pro Ukrajinu ve výši 90 miliard eur (2,2 bilionu korun). Maďarsko odvolalo blokaci a uvedlo, že souhlasí se zahájením takzvané písemné procedury. Tou by mělo být opatření finálně schváleno. Kdy bude písemná procedura spuštěna, zatím není jasné. Čeká se na to, zda ruská ropa z opraveného ropovodu Družba doteče do Maďarska.

