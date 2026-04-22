Kdo se letos objeví v soutěži StarDance? Na parket se chystá Dyk, Sandeva či Matonoha

Na podzim Česká televize odvysílá 14. ročník taneční soutěže StarDance, která láká české diváky k obrazovkám v hojném počtu přesně 20 let. V tuto chvíli už jsou známy všechny taneční páry tvořené vždy známou osobností a profesionálním tanečníkem či tanečnicí. Pořad poběží na ČT1 od 10. října do 12. prosince 2026.
Soutěže plné noblesy, tance, emocí a zábavy se letos zúčastní např. zpěvák a herec Vojta Dyk, tenista Radek Štěpánek, kaskadérka Hanka Dvorská, zpěvačka Marta Jandová, herec a muzikant Tomáš Matonoha či herečka Sara Sandeva. Přinášíme vám medailonky všech 10 tanečních párů.
Vojtěch Dyk & Catharina Málek
Zpěvák a herec Vojtěch Dyk si umí získat zájem diváků a posluchačů, což mimo jiné dokázal i svými vystoupeními v rámci loňské Star Dance Tour. Letos se sám stane jedním z tanečníků. Ostatně svou nadcházející účast v soutěži na sociálních sítích komentoval slovy: „It will be prča!“ Soutěžit bude v páru s tanečnicí Catherine Málek, pro kterou bude letošní StarDance premiérou a svého slavného partnera zná prý jen díky hitu Čekám na signál. Pro ČT Dyk prozradil, že spolu budou mluvit napůl česky a napůl anglicky a dodal: „Oba dva jsme vcelku vysocí, takže jsem nás rovnou označil za ,funny couple´. Protože už když jsme si zavazovali tkaničky u bot, vypadalo to, jako když se dvě žirafy chtějí v savaně napít.“
Marta Jandová & Martin Prágr
Tanečník, choreograf, lektor a vítěz mistrovství republiky Martin Prágr se soutěže StarDance zúčastní již popáté. Zatančil si třeba s biatlonistkou Gabrielou Soukalovou, modelkou a moderátorkou Ivou Kubelkovou či herečkou Martou Dancingerovou. Nyní do jeho náruče míří rocková muzikantka a zpěvačka Marta Jandová. „Nechci tančit jen kvůli úspěchu, chci si to užít a mít vedle sebe někoho, kdo mě opravdu povede, kdo mi dá i pořádně zabrat, ale taky dokáže říct: Neboj, to zvládneš! Já totiž potřebuju i pochválit. Takže, když jsem uviděla Martina, pomyslela jsem si, že jsem ve správných rukou. Už teď se těším,“ řekla Marta Jandová.
Hanka Dvorská & Michal Kurtiš
Mezi tanečníky hlásí velký návrat Michal Kurtiš. Ve StarDance tančil v šesté řadě, kdy se mu společně s herečkou Annou Polívkovou podařilo zvítězit. Bodoval zde ale už i o dva roky dříve, kdy spolu se zpěvačkou Anetou Langerovou dotančili až do finále. Nyní bude stát po boku kaskadérky Hanky Dvorské: „Michal je od prvního setkání sympaťák a jelikož StarDance již vyhrál, tak tancovat asi umí. Doufám tudíž, že rozhýbe i starobní důchodkyni. Zjistila jsem, že budu v partě tančících nejstarší ze všech, tak se moc těším na kolektiv mladých lidí, na atmosféru celé soutěže a na to, že nebudu pořád jen v teplákách, ale budu taky jednou za dámu.“
Tomáš Matonoha & Lenka Nora Návorková
Stálice StarDance, tanečnice Lenka Nora Návorková se do ansámblu taneční show plné elegance připojila v roce 2018, tedy v jeho deváté řadě. A hned s obrovským úspěchem. Společně s hercem Jiřím Dvořákem se jim podařilo vyhrát. Následně se jejími partnery stali např. herec Marek Adamczyk a v poslední 13. řadě sportovec Jiří Ježek. Letos zatančí společně s hercem a muzikantem Tomášem Matonohou: „Z prvního setkání mám mimořádně dobrý pocit a myslím si, že bychom si mohli rozumět nejen po stránce taneční, ale i po té kreativní, protože to, co bude chybět v technice, musím nějak dohnat ve výrazu, v nápadech a kreativitě.“
Petra Nesvačilová & Filip Hudlický
Letošní tým StarDance doplní i oblíbená herečka, režisérka a držitelka Českého lva za dokument Zákon Helena Petra Nesvačilová, která je známá svým smyslem pro humor. Na ten sází i její tanečník a lektor Filip Hudlický, pro kterého bude letošní ročník StarDance premiérovým. „Mooooc se na tančení s Filipem těším! Je skvělý, úžasný! Líbí se mi jeho energie, humor, styl, projev, i to že je velice poctivý, to já mám ráda,“ napsala Petra Nesvačilová do svého medailonku pro ČT.
Radek Štěpánek & Vanda Bartošová Dětinská
Tanečnice Vanda Bartošová Dětinská vstupuje do StarDance již podruhé. Jejím letošním partnerem se stal tenista Radek Štěpánek a tanečnice prozradila, že si sportovce tak trochu přála. Úspěšný tenista se zase nechal slyšet, že Vanda bude vlastně první ženou, která ho bude něco učit, kromě učitelek ve škole. „Tohle bude ale něco úplně jiného. Oddám se jí, nechám se vést a budu dělat všechno, co bude v mých silách, abych její slova přetavil do pohybu. Těším se na to už teď!“ dodal.
Sara Sandeva & Daniel Makovec
Podzimem má v plánu se protančit také filmová, divadelní a televizní herečka Sara Sandeva. Tanečním mentorem křehké brunetky bude Daniel Makovec. Ten atmosféru soutěže okusil už vloni, protože byl součástí taneční company, která provázela páry během StarDance Tour. „Naše první setkání se Sarou mám dost v mlze a docela se děsím toho, až to uvidím v televizi na vlastní oči. Doufám, že se nad tím zpětně zasměju, ale v ten moment, kdy jsem viděl Sařinu tvář a nevěděl hned, kam ji zařadit, jsem měl určitě hrůzu v očích. Ale po prvních společných otázkách a rychlém popovídání mezi jednotlivými záběry z nás obou nervozita opadla a já si uvědomil, jak velké mám štěstí, že jsem dostal právě Saru,“ vylíčil tanečník první setkání s herečkou.
Tomáš Polák & Adriana Mašková
Muzikanta a zpěváka šumperské kapely O5 a Radeček, Tomáše Poláka, čeká náročné období. Nevzdal se totiž koncertování a hodlá ho prokládat dřinou na trénincích. Nicméně bude tančit s mistryní republiky ve standardních i latinskoamerických tancích Adrianou Maškovou, která už má za sebou čtyři ročníky StarDance. „Hned při prvním setkání jsem se zaradoval, že budu tancovat právě s ní. Je to velice sympatická a milá žena, ze které vyzařuje pozitivní energie. I přes její nízký věk se jedná o zkušenou a úspěšnou tanečnici. Navíc je stejně jako já z Moravy, takže věřím, že nám to spolu bude ladit,“ svěřil se Polák.
Tomas Sean Pšenička & Natálie Otáhalová
Na taneční parket se vrací tanečnice Natálie Otáhalová, která prozatím ve StarDance tančila jen jednou a s hercem Matoušem Rumlem se protančili až do finále. Po jejím boku teď stane herec, zpěvák a muzikant s čerstvým debutovým albem Stereo Madness Tomas Sean Pšenička. „Byl jsem velmi šťastný, když jsem zjistil, že mou taneční partnerkou bude Natálie. Známe se totiž – ona zná můj chaos, takže věřím, že se v něm dokážeme společně relativně dobře orientovat,“ uvedl herec a zpěvák.
Luciana Tomášová & Robin Ondráček
Robin Ondráček je tanečník, lektor a také choreograf. Soutěže StarDance se zúčastnil už třikrát, naposledy po boku herečky Jany Paulové. Tentokrát v jeho náručí spočine Luciana Tomášová, herečka a zpěvačka, která ve své tvorbě vychází z jazzu. „Luciana na mě zapůsobila velice mile. Když jsme se viděli úplně poprvé, zářivě se usmála a v tu chvíli jsem si řekl: Jo, to bude dobrý… Těším se i na to, až se s Lucianou blíž poznáme. Na StarDance mě mimo jiné baví i to, že každá osobnost je jiná a platí na ni jiný přístup. A objevovat ten správný, je dobrodružství, na které se vždycky těším,“ řekl Robin Ondráček.
