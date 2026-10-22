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Film

Kdo může být vyvolený? Do kin míří netradiční film s Donutilem, Bokovou i neherci

Kultura
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Nová poetická komedie Vyvolený režiséra Tomasze Mielnika vznikla na motivy slavného románu Thomase Manna. V hlavních rolích se představí Jan František Uher, Miroslav Donutil, Petr Uhlík, Kristýna Boková, Eliška Křenková či Berenika Kohoutová. Snímek o tom, že bez ohledu na náš původ či počet chyb, které jsme v životě udělali, se i my můžeme stát vyvolenými, do českých kin vstoupí 3. prosince.

Miroslav Donutil hraje ve filmu Tomasze Mielnika Vyvolený (2026) loutkáře a vypravěče.
Miroslav Donutil hraje ve filmu Tomasze Mielnika Vyvolený (2026) loutkáře a vypravěče. Foto: Artcam Films – Stanislav Honzík
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Jan František Uher jako Gregorius ve filmu Tomasze Mielnika Vyvolený (2026).
Snímek Vyvolený je adaptací románu Thomase Manna a sleduje neuvěřitelný osud chlapce Gregoria, který se přes rytířský titul a bizarní životní zvraty nakonec stane papežem.
Film Vyvolený kombinuje živou hereckou akci, výraznou výtvarnou stylizaci, dřevěné loutky, malované kulisy i digitální triky.
Miroslav Donutil jako loutkář a vypravěč ve filmu Vyvolený (2026).
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Film vypráví příběh Gregoria, mladíka, který začíná život s těmi nejhoršími kartami. Je plodem zakázané lásky bratra a sestry, vlastní rodiče se ho zřeknou a vyrůstá jako outsider v rybářské osadě. Zároveň však odmítá přijmout život, který mu byl předem určen. Touží po dobrodružství, lásce a možná i po něčem, co sám ještě neumí pojmenovat. Jeho cesta ho zavede od touhy stát se rytířem přes lásku, hřích a pokání až na místo, kde by jej na začátku jeho příběhu čekal asi málokdo.

Trailer k filmu Vyvolený. | Video: Artcam Films

Režisér a scenárista Tomasz Mielnik pracuje s motivy antických tragédií i středověkých legend, ale prostřednictvím dávného příběhu mluví především o dnešním člověku – jeho ambicích, omylech, potřebě přijetí a schopnosti začít znovu. „Příběh hříšníka, který se stane papežem, je pro mě pokusem porozumět lidské přirozenosti, našim dilematům a volbám, které nás definují. Gregoriův příběh ukazuje, že ani v těch nejtěžších situacích nemusí být náš osud definitivní. Přijetí a odpuštění mohou člověka osvobodit od toho, co jej mělo navždy určovat,“ říká Mielnik.

„Humor nám umožňuje podívat se na vlastní konflikty, ambice a chyby s odstupem a uvědomit si také absurditu některých našich tužeb. Život přece není jen boj a tragédie, ale také smích, láska a umění. A nezáleží na tom, kdo jste. I vy se můžete stát vyvoleným,“ dodává režisér.

Právě střet vysokých témat s absurditou, velkoleposti s nadsázkou a středověku se zcela současnými lidskými slabostmi patří k základním principům snímku. Svět Vyvoleného kombinuje živou hereckou akci, výraznou výtvarnou stylizaci, dřevěné loutky, malované kulisy i digitální triky.

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Podstatná část snímku vznikala na hradě Lipnice nad Sázavou, který filmařům posloužil i jako filmový Vatikán. Producent Mikuláš Novotný přitom přiznává, že od začátku toužil vytvořit komedii, která se bude vymykat běžné žánrové produkci: „Vždycky jsem chtěl produkovat chytrou komedii – něco mezi klasickými filmy Woodyho Allena a cirkusem Monty Pythonů. Film, který bude vtipný, ale zároveň opravdu o něčem: o složitosti života. A Vyvolený je autorský film, který kombinuje fenomenální herce s neherci, opulentní scény s minimalistickými řešeními a velká témata s absurditou. Není to komedie v tradičním slova smyslu, ale diváka, který ji k sobě pustí, dokáže překvapit, rozesmát a možná ho i na chvíli povznést nad každodenní starosti.“

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Mielnik tak ve Vyvoleném rozehrává příběh o předurčení a svobodné vůli, vině a odpuštění, lásce, ambicích i lidské potřebě věřit, že žádná chyba nemusí být definitivní. Středověký svět se přitom stává zrcadlem dnešní společnosti – jen s rytíři, světci, papeži a o něco větším množstvím zázraků.

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