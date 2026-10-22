Kdo může být vyvolený? Do kin míří netradiční film s Donutilem, Bokovou i neherci

Nová poetická komedie Vyvolený režiséra Tomasze Mielnika vznikla na motivy slavného románu Thomase Manna. V hlavních rolích se představí Jan František Uher, Miroslav Donutil, Petr Uhlík, Kristýna Boková, Eliška Křenková či Berenika Kohoutová. Snímek o tom, že bez ohledu na náš původ či počet chyb, které jsme v životě udělali, se i my můžeme stát vyvolenými, do českých kin vstoupí 3. prosince.
Film vypráví příběh Gregoria, mladíka, který začíná život s těmi nejhoršími kartami. Je plodem zakázané lásky bratra a sestry, vlastní rodiče se ho zřeknou a vyrůstá jako outsider v rybářské osadě. Zároveň však odmítá přijmout život, který mu byl předem určen. Touží po dobrodružství, lásce a možná i po něčem, co sám ještě neumí pojmenovat. Jeho cesta ho zavede od touhy stát se rytířem přes lásku, hřích a pokání až na místo, kde by jej na začátku jeho příběhu čekal asi málokdo.
Režisér a scenárista Tomasz Mielnik pracuje s motivy antických tragédií i středověkých legend, ale prostřednictvím dávného příběhu mluví především o dnešním člověku – jeho ambicích, omylech, potřebě přijetí a schopnosti začít znovu. „Příběh hříšníka, který se stane papežem, je pro mě pokusem porozumět lidské přirozenosti, našim dilematům a volbám, které nás definují. Gregoriův příběh ukazuje, že ani v těch nejtěžších situacích nemusí být náš osud definitivní. Přijetí a odpuštění mohou člověka osvobodit od toho, co jej mělo navždy určovat,“ říká Mielnik.
„Humor nám umožňuje podívat se na vlastní konflikty, ambice a chyby s odstupem a uvědomit si také absurditu některých našich tužeb. Život přece není jen boj a tragédie, ale také smích, láska a umění. A nezáleží na tom, kdo jste. I vy se můžete stát vyvoleným,“ dodává režisér.
Právě střet vysokých témat s absurditou, velkoleposti s nadsázkou a středověku se zcela současnými lidskými slabostmi patří k základním principům snímku. Svět Vyvoleného kombinuje živou hereckou akci, výraznou výtvarnou stylizaci, dřevěné loutky, malované kulisy i digitální triky.
Podstatná část snímku vznikala na hradě Lipnice nad Sázavou, který filmařům posloužil i jako filmový Vatikán. Producent Mikuláš Novotný přitom přiznává, že od začátku toužil vytvořit komedii, která se bude vymykat běžné žánrové produkci: „Vždycky jsem chtěl produkovat chytrou komedii – něco mezi klasickými filmy Woodyho Allena a cirkusem Monty Pythonů. Film, který bude vtipný, ale zároveň opravdu o něčem: o složitosti života. A Vyvolený je autorský film, který kombinuje fenomenální herce s neherci, opulentní scény s minimalistickými řešeními a velká témata s absurditou. Není to komedie v tradičním slova smyslu, ale diváka, který ji k sobě pustí, dokáže překvapit, rozesmát a možná ho i na chvíli povznést nad každodenní starosti.“
Mielnik tak ve Vyvoleném rozehrává příběh o předurčení a svobodné vůli, vině a odpuštění, lásce, ambicích i lidské potřebě věřit, že žádná chyba nemusí být definitivní. Středověký svět se přitom stává zrcadlem dnešní společnosti – jen s rytíři, světci, papeži a o něco větším množstvím zázraků.
"Plním si jeden z životních snů." Houslový virtuos Svěcený pokřtil své nové album
Na novém albu se setkává svět muzikálu se zvukem sólových houslí a orchestru. Nahrávky vznikly ve spolupráci s muzikálovým odborníkem, textařem a producentem Michaelem Prostějovským a pořadem Českého rozhlasu Dvojka Muzikál expres. Album, které přináší 15 známých muzikálových melodií v houslovém provedení beze slov, ve čtvrtek pokřtili v pražském Obecním domě.
ŽIVĚ Rusko útočilo na Kyjev, Ukrajina vyslala stovky dronů na Moskvu a okolí
Ruské raketové útoky v noci na dnešek zasáhly v Kyjevě šest čtvrtí, oznámila Státní služba pro mimořádné situace (DSNS). Kromě jiného je poničena i část infrastruktury metra na Jižním mostě přes Dněpr. Ukrajina podnikla dronový nálet na Lipeck, Moskvu a její okolí. Starosta metropole Sergej Sobjanin uvedl, že protivzdušná obrana sestřelila většinu ze zhruba 630 dronů.
Neuvěřitelná scéna z dálnice D6. Řidička dodržovala rychlost, muž ji za to zmlátil
Na dálnici D6 poblíž Jesenice na Rakovnicku došlo k absurdní scéně přímo na vozovce. Úsekem se sníženou rychlostí kvůli dopravnímu omezení projížděla mladá řidička s osmiletou dcerou v autě. Řidič druhého auta ji vybrzdil a následně zbil. Dcera řidičky měla v rukách palubní kameru, která útok zachytila na videu.
Pokud nebude trojkoalice do listopadu, bude Prahu řídit koalice STAN a Spolu
V případě, že v Praze do listopadového zastupitelstva nevznikne koalice STAN, Spolu (ODS, TOP 09) a Prahy sobě, vytvoří koalici STAN a Spolu a pak budou pokračovat v jednáních. V radě nechají volná místa pro třetího partnera. Prozatím počítají s tím, že to bude Praha sobě. Po jednání týmů STAN a Spolu to řekli lídři STAN Petr Hlaváček a Spolu Tomáš Portlík (ODS).
Ta hrozba se týká Česka. Rusové testují nové způsoby teroru, varuje expert
Evropa čelí nárůstu sabotáží a hybridních operací, které Rusko vede v šedé zóně pod hranicí otevřeného vojenského střetu. Podle bezpečnostního experta Hynka Melichara je cílem Moskvy zastrašit evropskou veřejnost a zastavit pomoc Ukrajině. V rozhovoru pro pořad Spotlight zdůrazňuje, že klíčem k obraně je nenechat se zastrašit a budovat nevojenské i vojenské kapacity.