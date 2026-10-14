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Film

Kdo je vlastně můj otec? Zdeněk Tyc po třinácti letech posílá do kin nový film

Kultura
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Režisér Zdeněk Tyc se znovu vrací k celovečernímu hranému filmu. Město otců, které mělo světovou premiéru na letošním MFF Karlovy Vary, není ani tak detektivkou o hledání biologického otce jako spíš příběhem o cestě člověka, který se snaží zjistit, kdo vlastně je. Snímek vstoupí do českých kin 29. října.

Tomáš Vravník jako Richard a Vladimír Javorský v roli chápavého učitele literatury, který Richarda po odchodu matky vychovával.
Tomáš Vravník jako Richard a Vladimír Javorský v roli chápavého učitele literatury, který Richarda po odchodu matky vychovával.Foto: Falcon
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Město otců je prvním celovečerním filmem Zdeňka Tyce od vzniku snímku Jako nikdy z roku 2013. Režisér, který na sebe upozornil už filmem Vojtěch, řečený sirotek a později natočil např. Žiletky a Smrady, se tentokrát vydává do současnosti a k tématu rodiny, identity a hledání vlastních kořenů. 

V hlavních rolích se představí Tomáš Vravník a Vladimír Javorský. Dále hrají Lucie Trmíková, Pavlína Štorková, Igor Chmela, Jan Vondráček a Attila Mokos. Autorem scénáře je Roman Vojkůvka a za kamerou stál Tomáš Kresta. 

Paneláky, fabriky, punk i svět literatury

Děj filmu se soustředí na třicátníka Richarda, který žije se svým otcem v panelákovém bytě v Adamově. Pracuje ve fabrice, poslouchá punk a do svého života si nikoho příliš nepouští. Jeho otec Richard, bývalý učitel literatury, je vzdělaný, citlivý a trpělivý muž, který syna po odchodu matky vychoval sám.

Ve filmu Zdeňka Tyce Město otců se potkává nespoutaná kultura punku s kultivovaným světem bývalého učitele literatury.
Ve filmu Zdeňka Tyce Město otců se potkává nespoutaná kultura punku s kultivovaným světem bývalého učitele literatury.Foto: Falcon

Po smrti své matky se ale Richard dozví, že jeho otec není jeho biologickým otcem, a vydává se proto hledat muže, který by jím mohl být. Pátrání po vlastní minulosti se postupně mění v cestu, na které potkává podivné, směšné i bolestně známé postavy a konfrontuje se s různými podobami mužství, rodiny i vlastního života.

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Otec, nebo ten, kdo vás vychoval?

Film vypráví o vztahu dvou mužů, kteří spolu sdílejí domácnost, minulost i jméno, ale přesto si často nerozumějí. Otázka biologického původu tak postupně ustupuje mnohem zásadnější otázce: Co z člověka dělá otce? Krev, nebo roky společného života?

Tomáš Vravník a Vladimír Javorský ve filmu Zdeňka Tyce Město otců.
Tomáš Vravník a Vladimír Javorský ve filmu Zdeňka Tyce Město otců.Foto: Falcon

Tyc přitom svůj příběh zasazuje do konkrétního prostředí Adamova a Ostravy. Vedle paneláků a fabrik se ve filmu potkává svět bývalého učitele literatury s punkovou kulturou. V jednom bytě tak může mít své místo jak kapela Našrot, tak Bergmanovy Šepoty a výkřiky. Právě tento kontrast je jedním z charakteristických prvků filmu. Cesta za biologickým otcem je pak zároveň cestou do prostředí, které Richard dosud znal jen zprostředkovaně.

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Město otců je komorní film, který evokuje otázku, zda je důležitější vědět, odkud pocházíme, nebo pochopit, kdo při nás skutečně stál, když bylo třeba.

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