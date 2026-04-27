Káťa z Návštěvníků i Xénie z Arabely. Dagmar Patrasová slaví sedmdesátiny

Herečka Dagmar Patrasová, známá jako princezna Xénie ze seriálu Arabela, vědkyně Káťa z Návštěvníků či jedna z obětí ze Smrti stopařek, se narodila 27. dubna 1956. Proslavila se také scénou v mokrých šatech v komedii Vrchní, prchni! Později začala vystupovat i jako zpěvačka písní pro děti a moderátorka dětských pořadů.
Patrasová se narodila v rodině docenta AMU a zpěvačky filharmonického sboru. K hudbě měla vztah odmalička, chodila na klavír, navštěvovala Kühnův dětský sbor, ale dělala i gymnastiku. Na konzervatoři studovala herectví. Debutovala v legendárním Semaforu, v rozhlase hrála v kabaretech Červená sedma.
Před kamerou debutovala v roce 1973 v komedii Třicet panen a Pythagoras. Výrazněji na sebe upozornila v roce 1979 ve snímku Smrt stopařek, kde hrála se slovenskou kolegyní Janou Nagyovou, s níž se později sešla v pohádkovém seriálu Arabela. Malé, ale výrazné role ve snímcích Vrchní, prchni! a Trhák z ní udělaly sexuální symbol začátku 80. let.
O natáčení legendární erotické scény ve sprše pro film Vrchní, prchni! v televizním pořadu Snídaně řekla: „Připravovalo se to dlouho, takže stud nebyl. Ale půlka štábu byla vyhnána pryč.“ Dodala také, že s odhalováním před kamerou nikdy neměla problém.
K dětským písničkám se Patrasová dostala přes role v pohádkách Koloběžka I. nebo O princezně, která ráčkovala a pro děti vydala populární "Dáda" přes dvě desítky komerčně úspěšných desek. Účinkovala i ve Studiu kamarád, Kuřátkách nebo v Kouzelné školce.
Od roku 1983 je vdaná za klarinetistu Felixe Slováčka, přičemž jejich vztah v posledních letech plní stránky bulváru. Ze vztahu se narodily dvě děti, syn Felix mladší (42) a dcera Anna, která loni v dubnu zemřela na rakovinu ve věku 29 let.
V posledních letech vzbudila pozornost autonehodami pod vlivem alkoholu. V srpnu 2023 uložil soud Patrasové za dvě nehody po požití alkoholu dvouletý zákaz řízení a peněžitý trest 200 000 Kč korun. Televize Nova dříve uvedla, že Patrasová bourala pod vlivem alkoholu už v prosinci 2018. Dostala za to zákaz řízení na rok a půl a pokutu 150 000 korun.
