Kaskadér z filmu The Gray Man: S rozpočtem 200 milionů si můžete dovolit cokoliv

"Souboj s Ryanem Goslingem jsme opakovali asi třicetkrát. Pořád jsme něco upravovali. Pracovalo se s ním ale dobře, byl milý a příjemný," říká kaskadér Jindřich Klaus, který se podílel na natáčení filmu The Gray Man od Netflixu. "S rozpočtem 200 milionů si můžete dovolit cokoliv. Jestli to ale bylo vidět na výsledku, neumím říct. Mnoho akčních scén, které se natočily, se do něj nedostalo," dodává.

