Kaskadér: Kauza Baldwin ovlivní filmový průmysl, u nás ostrá zbraň na setu neexistuje

Americký prezident Joe Biden ujistil během čtvrteční večerní videokonference členy východního křídla NATO o tom, že Spojené státy jsou plně připraveny bránit spojence v rámci článku pět Severoatlantické smlouvy o kolektivní obraně.

Po jednání, kterého se účastnil také ministr zahraničí Jakub Kulhánek (ČSSD), to ČTK sdělil premiér Andrej Babiš (ANO). U ukrajinských hranic Moskva podle Washingtonu a NATO shromažďuje desetitisíce vojáků v přípravě na invazi, Kreml to však opakovaně popírá. Biden ve středu novinářům řekl, že by USA v případě ruské agrese nevyslaly na východ Evropy svoje vojáky, uvalily by však vůči Putinově režimu sankce, "jaké ještě neviděl".

"Oceňuji, že nás prezident informoval o jeho rozhovorech s ruským prezidentem (Vladimírem) Putinem a ukrajinským prezidentem (Volodymyrem) Zelenským. Všichni máme zájem na deeskalaci napětí na hranici Ukrajiny s Ruskem," uvedl Babiš. Nikdo si podle něj nepřeje válečný konflikt, ale navyšování počtu ruských vojáků u hranic ničemu nepomáhá a jen prohlubuje nedůvěru.

Rusku je podle Babiše třeba jasně říct, že případná vojenská agrese proti Ukrajině by se mu nevyplatila a znamenala by uvalení ekonomických a politických sankcí. "Pokud Rusko zmírní napětí, nebráníme se diplomatickým jednáním, ale míč je teď na straně Ruska. Případná jednání s Ruskem by měla proběhnout mezi NATO a Ruskem, žádní spojenci by neměli být vynecháni. Za důležité považuji, aby spojenci postupovali jednotně a nikdo neměl pocit o nás, bez nás," uvedl Babiš a ocenil Bidenovo ujištění o připravenosti USA bránit spojence.

Bílý dům ve středu uvedl, že Biden chce v telefonátu lídrům ČR, Slovenska, Polska, Maďarska, Estonska, Litvy, Lotyšska, Bulharska a Rumunska přiblížit závěry svého hovoru s Putinem, "vyslechnout si jejich názory na aktuální bezpečnostní situaci a zdůraznit zapojení Spojených států do transatlantické bezpečnosti".