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Film

Karlovy Vary se loučí. Začíná závěrečný večer festivalu, hvězdy si přeberou ceny

ČR-film-festival-Karlovy Vary-FASTPIX, 60. Mezinárodní filmový festival Karlovy Vary, MFF KV 2026, KVIFF
ČR-film-festival-Karlovy Vary-FASTPIX, 60. Mezinárodní filmový festival Karlovy Vary, MFF KV 2026, KVIFF
ČR-film-festival-Karlovy Vary-FASTPIX, 60. Mezinárodní filmový festival Karlovy Vary, MFF KV 2026, KVIFF
ČR-film-festival-Karlovy Vary-FASTPIX, 60. Mezinárodní filmový festival Karlovy Vary, MFF KV 2026, KVIFF
ČR-film-festival-Karlovy Vary-FASTPIX, 60. Mezinárodní filmový festival Karlovy Vary, MFF KV 2026, KVIFF
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Do karlovarského hotelu Thermal se sjeli hosté a filmové star na závěrečný večer jubilejního 60. ročníku MFF. Jako první dorazil výkonný ředitel festivalu Kryštof Mucha s manželkou Darinou. |
Foto: ČTK – Kubeš Slavomír
ČTK

Do karlovarského hotelu Thermal se sjeli hosté a filmové star na závěrečný večer jubilejního 60. ročníku MFF. První dorazil výkonný ředitel festivalu Kryštof Mucha, na červeném koberci se objevila i herečka a diplomatka Magda Vášáryová a američtí herci Kevin Bacon a Jeffrey Wright.

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Přijela i francouzská herečka Juliette Binocheová. Závěrečný ceremoniál ocení vítězné soutěžní filmy i zahraniční hvězdné hosty.

Křišťálový glóbus za mimořádný umělecký přínos světové kinematografii převezme Binocheová. Ta na červený koberec dorazila mezi posledními a pozdravila se s fanoušky. Cenu prezidenta převezmou Vášáryová, která přijela s dcerou a vnučkami, a americký herec Jeffrey Wright. Ten přijel s dcerou a zavzpomínal na své minulé návštěvy Česka i na natáčení bondovky v Praze a v Karlových Varech.

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Na zakončovací večer dorazily například herečky Klára Issová, Denisa Barešová, Martha Issová nebo Alžběta Malá. Po červeném koberci, který byl letos o několik metrů delší a vede přes celé prostranství před vstupem do Velkého sálu, se prošli i herec moderátor a herec Marek Eben, Bolek Polívka, zpěvačka Bára Basiková, režisérka Helena Třeštíková a další zástupci partnerů a sponzorů festivalu i pořadatelů.

Mucha po příjezdu řekl, že si po závěrečném ceremoniálu trošku oddychne. "Více se mi uleví v neděli, až odjedu na chalupu do Krušných hor," upřesnil výkonný ředitel, kterého doprovodila manželka Darina.

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Stovky přihlížejících návštěvníků si kromě zajímavostí k festivalu vyslechly i fakt, že letos se festivalu zúčastnilo 11 014 akreditovaných návštěvníků. Prodáno bylo 132 553 vstupenek na celkem 472 promítání. Čísla jsou meziročně vyšší. Loni bylo prodáno 128 133 vstupenek, předloni 127 325. Počet akreditovaných diváků také vzrostl, z loňských 9949 a předloňských 10 769 o několik desítek.

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Závěrečným filmem jubilejního 60. ročníku Mezinárodního filmového festivalu Karlovy Vary bude americká melancholická kriminální komedie Poslední kapsář v New Yorku režiséra Noaha Segana, v níž hlavní roli ztvárnil John Turturro.

Festival začal 3. července. Mezi oceněnými byl mimo jiných i americký herec Dustin Hoffman, na zahájení převzal Křišťálový glóbus za mimořádný umělecký přínos světové kinematografii.

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