Karlovarský festival ve čtvrtek přivítá Binocheovou, Vášáryovou i prezidenta Pavla

Mezinárodní filmový festival Karlovy Vary přivítá herečky Juliette Binocheovou a Magdu Vášáryovou i prezidenta Petra Pavla. V Císařských lázních bude projekce filmu Babí léto režiséra Vladimíra Michálka doprovázená delegací tvůrců a herců.
V programové sekci Horizonty festival nabídne snímek Fatherland (Domovina) od polského režiséra Pawla Pawlikowského, který na příběhu návratu spisovatele Thomase Manna vracejícího se v roce 1949 do Německa ukazuje stav poválečné společnosti.
Francouzská herečka Binocheová ve čtvrtek 9. července uvede dva snímky. Odpoledne ve Velkém sále Thermalu dokumentární esej V nás, kterou režírovala, a večer v Městském divadle film Věrná kopie. Vášáryová dopoledne vystoupí v KVIFF Talk se svou dcerou, spisovatelkou Hanou Lasicovou a odpoledne v karlovarském Městském divadle uvede film Vtáčkovia, siroty a blázni.
Prezident Pavel by měl od 13:00 zhlédnout představení filmu Šeptej, před kterým bude krátké hudební vystoupení kapely Colorfactory. Večer by se měl setkat s českými filmaři.
V soutěžních sekcích letošního festivalu je letos několik snímků z Latinské Ameriky. Dnes je na programu film Za deště, zástupce chilské kinematografie v hlavní soutěži. "Jedná se o působivé drama zabývající se pamětí a zároveň vytěsňováním jejích traumatizujících stránek. Je to nejnovější snímek matadorky chilského filmu režisérky a střihačky Valerie Sarmientové. Právě její jméno patří k těm nejexkluzivnějším, které se nám podařilo do programu letošního festivalu zajistit," řekl umělecký ředitel festivalu Karel Och.
Festival každý den v Mattoni Life Baru u Vřídla nabízí koncerty. Dnes vystoupí zpěvák Sofian Medjmedj.
Jubilejní 60. ročník Mezinárodního filmového festivalu v Karlových Varech začal 3. července a potrvá do 11. července. V soutěžních sekcích Hlavní a Proxima a nesoutěžní sekci Zvláštní uvedení nabízí 37 filmů, z toho 15 debutů. Program je na stránkách festivalu.
Brit pomáhal v sutinách ve Venezuele. Záchranářský pes obstál na výbornou
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Ještě pár dní bude česká vláda čerpacím stanicím diktovat ceny benzinu a nafty, ve druhé polovině července ale zastropování cen skončí. Co to přinese? Skokové zdražení na většině pump nejspíš ne, někde ale může cena vyrůst i o několik korun. Dobře to nakonec ilustruje i sousední Polsko, tam se regulace cen zbavili před několika dny.
ŽIVĚ Rusko zakázalo export nafty, musí začít dovážet paliva, ohlásil Kreml
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Německo pořídí americké tomahawky, mají odstrašit Rusko
Německo se s vládou USA dohodlo na nákupu řízených střel Tomahawk středního doletu a jejich rozmístění na německém území, řekl ve čtvrtek podle agentur Reuters a DPA kancléř Friedrich Merz před poslanci. Dohoda byla podle něj uzavřena na okraj summitu NATO v Turecku a střely mají sloužit k odstrašení Ruska.