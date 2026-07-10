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Film

Karlovarský festival uvítal herce Wrighta. Uvede film Basquiat a obdrží cenu

ČTK

Do Karlových Varů přijel v pátek 9. července americký herec Jeffrey Wright, poslední z avizovaných velkých zahraničních hvězd letošního mezinárodního filmového festivalu. Uvede tu film Basquiat, v sobotu pak na zakončovacím večerním ceremoniálu převezme Cenu prezidenta festivalu.

ČR-film-festival-Karlovy Vary-FASTPIX, 60. Mezinárodní filmový festival Karlovy Vary, MFF KV 2026, KVIFF
Americký herec Jeffrey Wright dorazil do Karlových Varů v pátek 10. července. Uvede tu životopisný film Basquiat z roku 1996, kde si zahrál roli umělce Jeana-Michela Basquiata.Foto: ČTK – Kubeš Slavomír
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Herec přiletěl po poledni z Londýna na karlovarské letiště. Před Grandhotelem Pupp se ochotně podepsal několika desítkám čekajících fanoušků. S některými se rovněž vyfotil. Film uvede ve 14:00 ve Velkém sále hotelu Thermal.

Jeffrey Wright a Benicio Del Toro ve filmu Basquiat (1996).
Jeffrey Wright a Benicio Del Toro ve filmu Basquiat (1996).Foto: 1995 Miramax

Šedesátiletý americký herec Wright má na kontě desítky filmů. Patří k nejvšestrannějším umělcům své generace, prosadil se v hollywoodských i nezávislých snímcích, v televizních dramatech i v herním průmyslu. Je držitelem cen Tony, Emmy a Zlatého glóbu, získal nominace na Oscara a obdržel cenu British Academy Games Award. Diváci ho mohou znát mimo jiné z bondovek, ve kterých po boku Daniela Craiga ztvárnil agenta CIA.

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Karlovarský festival při příležitosti Wrightova ocenění uvede životopisný film o newyorském umělci Jeanu-Michelovi Basquiatovi. Ve filmu, natočeném před 30 lety, hrají také Dennis Hopper, Willem Dafoe, Gary Oldman, Christopher Walken nebo David Bowie ve větších či menších rolích. Původním povoláním malíř, dnes i uznávaný režisér Julian Schnabel si vybral Basquiatův příběh pro svůj filmový, hvězdně obsazený debut. Všem ale vévodí tehdy téměř neznámý Wright, který se role Jeana-Michela Basquiata zhostil s až ohromující věrohodností, uvedli pořadatelé festivalu.

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