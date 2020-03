Netflix se v době koronaviru chystá úmyslně zhoršovat kvalitu přenosu v Evropě, aby jeho služba zvládla poptávku a neohrozila internetový provoz. Kritik Kamil Fila v době celonárodní karantény doporučuje kvalitní snímky, ke kterým se v této placené on-line videotéce lze proklikat až po nějaké době. "Jsou to ty věci, které byste mohli přehlédnout. A to by byla škoda," vysvětluje výběr Fila.

3:33 Kamil Fila tentokrát vybírá z nabídky Netflixu. | Video: Kamil Fila, Blahoslav Baťa