Kaiser hraje v novém filmu. Radost mu nedělá politika a rád by zas objevil brouka

Herce Oldřicha Kaisera těší role lodního kapitána v novém filmu Jana Svěráka Pět švestek, který bude mít v tuzemských kinech premiéru 28. května. Radost mu naopak nedělá politika a podle něj nepravdivá tvrzení bulvárního tisku o alkoholismu jeho dcery Karolíny. Po dokončení audioknih Kmotr I a II začal s přípravami na načítání knihy Já Claudius Roberta Gravese.
S hereckým kolegou Jiřím Lábusem stále pracuje na nekonečném rozhlasovém seriálu Tlučhořovi. Kaiser, který 16. května oslaví 71. narozeniny, to řekl v rozhovoru s ČTK.
Ve filmu Pět švestek, který režisér Jan Svěrák označil za "komedii o dvou rebelujících stařenkách a třech stařících, kteří se vydají na moře bez dozoru dospělých", se Kaiser objeví v jedné z hlavních rolí.
"Bylo to pěkné natáčení. Při natáčení mě překvapil Petr Kostka, který tam exceloval. Je úžasné, kolik má ještě energie. Strávili jsme na moři mezi řeckými ostrovy na katamaránu asi měsíc. Ptal jsem se režiséra, zda nemá strach, že se někomu něco stane. On mi řekl, že rád riskuje," uvedl Kaiser ke snímku, ve kterém se dále objeví Lenka Termerová, Jan Vlasák a Dana Syslová.
Ze zpráv člověk endorfin nenačerpá
Rodák z Liberce, který se proslavil hlavně díky komediálnímu talentu, nevidí nic veselého na politice, kterou označil za tragikomedii. "Nejen teď - a nejen u nás: ze zpráv porci endorfinu člověk opravdu nenačerpá. Tak snad nám místo politiků udělají radost kluci na fotbalovém mistrovství světa," poznamenal.
Dlouholetý člen pražské Ypsilonky má na kontě nejen mnoho nezapomenutelných rolí, ale i několik pobytů v protialkoholní léčebně. Nyní ČTK řekl, že divoký životní styl, který poutal pozornost médií, je pro něj již minulostí.
"Hodně jsem přibrzdil. A ano, rozumím tomu, že jsem si svým životem a zálibou ve vyprazdňování pohárku v minulosti o pozornost médií nejednou řekl, v tom jsem k sobě dostatečně kritický," uvedl.
"Jsou to dokola opakované lži“
Kaiser se před lety bránil nepravdivým informacím, které o něm vyšly v deníku Blesk a na jeho webu. Nejčtenější celostátní deník převzal mylné tvrzení, že je Kaiser příbuzný s někdejším komunistickým prezidentem Antonínem Zápotockým a jeho otec pil a dostával stranické zakázky. Soudy mu přiznaly odškodnění 400 000 korun.
Nyní zvažuje právní kroky kvůli nepravdivým tvrzením bulvárních médií o jeho dceři Karolíně. Některé servery uvedly, že měla problémy s alkoholem. "Jsou to dokola opakované lži, které mají prokazatelně škodlivý dopad na její osobní i profesní život. Pokud už někdo hledá senzační příběhy, doporučuji držet se mé osoby - tam je alespoň šance, že se trefí blíž pravdě," řekl ČTK Kaiser a dodal: "Je mi jich spíše líto, že od sebe opisují a pokračují v útocích, aniž by si třeba něco ověřili. Pokud v tom budou pokračovat, budu to řešit právní cestou."
Načítá knihy a chtěl by objevit nový druh klíštěte
Kaiser si loni odnesl Českého lva za nejlepší mužský herecký výkon v hlavní roli neústupného pěstitele ve filmu Zahradníkův rok v režii Jiřího Havelky. Tři křišťálové sošky předtím získal za vedlejší role ve filmech Masaryk, Po strništi bos a Muž se zaječíma ušima. Filmy však příliš nesleduje.
"Spíš rád sáhnu po knížce, většinou to je literatura faktu. Hodně poslouchám podcasty. Když televizní pořad, pak je to často dokumentaristika, novodobá historie třeba. Kromě knih, které čtu z vlastního zájmu, některé další i načítám. Hotové jsou z poslední doby dva díly klasiky - Kmotr I a II a začal jsem s přípravami na Já Claudius," podotkl.
Nadšený cestovatel Kaiser jezdí s neurochirurgem Vladimírem Benešem na lov brouků. Před lety se jim dokonce podařilo objevit neznámý druh střevlíka, který dostal jméno Cychrus kaiseri. "Rád bych se ještě znovu podíval do nějaké exotiky, do opravdové divočiny: a nejlíp, pokud by to zase skončilo objevem nového druhu zvířete. Po mně by neměl přece zůstat pojmenovaný jenom jediný brouk! Skromně si myslím na dosud neznámý druh klíštěte," připomněl jednu ze svých známých komediálních scének.
