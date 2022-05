Jsem hrozný stresař a moc si nevěřím. Národní divadlo bych asi odmítla, říká Bočková

„Když jde o něco dramatičtějšího, náročnějšího v roli, je to pro mě výzva. Jsem civilní herečka. Mám ráda intimnější, komorní prostory. Národní divadlo bych asi odmítla,” říká herečka Barbora Bočková. „S Karlem Rodenem jsem se během natáčení nepotkala. Vlastně mě ale ani nenapadlo, že by mě to mělo mrzet. Soustředila jsem se na svůj výkon a na obrovské množství textu,” dodává o filmu Promlčeno.

18:19 Když jde o něco dramatičtějšího, náročnějšího v roli, je to pro mě výzva. Jsem civilní herečka. Mám ráda intimnější, komorní prostory. | Video: Michael Rozsypal