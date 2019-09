Cenu festivalu v Torontu získala komedie o nacistech, režisér Thora ji točil v Česku

Válečná satira novozélandského režiséra Taiky Waititiho nazvaná Jojo Rabbit, která se natáčela také v Česku, včera večer získala diváckou cenu Mezinárodního filmového festivalu v Torontu. Ta v uplynulých letech už několikrát předznamenala vítěze amerických Oscarů.

Film odehrávající se za druhé světové války v nacistickém Německu vypráví o desetiletém chlapci Jojovi, který zjistí, že jeho matka na půdě ukrývá mladou židovku. Chlapec, ovlivněný propagandou polovojenské mládežnické organizace Hitlerjugend, zjištění konzultuje se svým imaginárním přítelem, jemuž dal podobu Adolfa Hitlera. Toho ve snímku ztvárnil sám režisér Waititi, mimo jiné proto, že na roli nenašel lepšího herce. "Chápu, že je pro lidi těžké dopředu odhadnout, jestli je tohle rozumné pro jejich kariéru. Chce se snad někdo vidět na plakátech jako Hitler?" vysvětloval v rozhovoru.

Matku hraje Scarlett Johanssonová, židovskou dívku pak ztvárnila Thomasin McKenzieová, která byla s režisérem Waititim loni hostem festivalu v Karlových Varech. Česká kina začnou Jojo Rabbit promítat ve druhé půlce ledna 2020.

Štáb za pomoci produkční společnosti Czech Anglo Productions po dobu 40 dnů natáčel v ateliérech na Barrandově, v pražském Petschkově paláci a dále v Žatci, Úštěku, Kytíně, Dolních Beřkovicích, Hoříně a bývalém cukrovaru Lenešice. Autoři Jojo Rabbita byli v Česku na přelomu loňského května a června.

"Jojo Rabbit je příběh o toleranci a porozumění a odehrává se v časech, kdy se světu obojího nedostávalo. Snad nám tenhle film připomene, že i v naprostém chaosu je pořád možné udržovat normální kontakt s druhými, nehledě na jejich věk, náboženské vyznání, barvu pleti nebo gender," poděkoval režisér za cenu torontských diváků.

Podle zástupců společnosti Fox Searchlight Pictures snímek vypráví o zbavování se předsudků a vzkazuje, že láska může zvítězit nad zlem.

Už v průběhu torontského festivalu Taika Waititi za Jojo Rabbit získal nové režisérské ocenění Ebert Director Award. Jeden z ředitelů přehlídky ocenil jeho "břitký humor, bezchybný styl a neskonalou velkorysost". Naopak kritici jsou k Jojo Rabbit opatrnější, jak poznamenává časopis Variety, podle nějž je tak divácké ocenění satisfakcí pro tvůrce.

Čtyřiačtyřicetiletý Novozélanďan Waititi debutoval v roce 2007 filmem Orel kontra žralok, k jeho komerčně nejúspěšnějším titulům patří komediální drama Boy a předloňské pokračování komiksového dobrodružství Thor: Ragnarok s herci Chrisem Hemsworthem, Tomem Hiddlestonem a Cate Blanchettovou. Celosvětově utržilo 853 milionů dolarů.

Diváckou cenu torontského festivalu, celým jménem The Grolsch People's Choice Award, už pětkrát získal film, který následující rok bodoval na Oscarech. Stalo se to v případě loňské Zelené knihy, dramatu o segregaci a otroctví 12 let v řetězech, Královy řeči, Milionáře z chatrče a Americké krásy. Všechny později obdržely Oscara pro nejlepší film. Kromě toho torontská přehlídka ocenila dramata Spotlight a Argo nebo romantickou komedii La La Land, které na Oscarech uspěly v jiných kategoriích.

"Díky tomu, kolikrát už dopředu vytipovala Oscara, cena diváků v Torontu získala nesmírný vliv. Návštěvníci festivalu o ní rozhodují on-line, přestože pořadatelé nikdy neodtajnili přesný mechanismus hlasování," poznamenává britská BBC.

Organizátoři prý berou v potaz to, kolik lidí film vidělo i kolik pro něj hlasovalo. Stejně tak prý dbají, aby snímek nemohl získat více hlasů od jednoho uživatele nebo od někoho, kdo na projekci v Torontu nebyl.

Vítěz získává 15 tisíc kanadských dolarů, což je v přepočtu 265 tisíc korun. V hlasování diváků na dalších místech skončily snímek Marriage Story režiséra Noaha Baumbacha nebo jihokorejský Parazit filmaře Pon Džun-hoa. Ten již na jaře obdržel Zlatou palmu ve francouzském Cannes a podle britského listu Guardian má nyní šanci získat nominaci na Oscara pro nejlepší film, což je u cizojazyčných snímků výjimečné.

"Oscar pro nejlepší cizojazyčný film jako by byl Parazitovi souzený," dodává časopis Variety. Ten dále předpokládá, že jihokorejský snímek by mohl obdržet nominace na nejlepší film a režii.

Ocenění za nejlepší dokument si z Toronta odváží titul The Cave. Zaměřuje se na skupinu doktorek, které pomáhají raněným v syrské občanské válce a zároveň čelí systematickému sexismu.