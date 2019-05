John Wick potřetí. Keanu Reeves křísí to nejlepší z dějin akčního filmu

Co chybí Johnu Wickovi 3 na tempu, to dohání vizuální i choreografickou nápaditostí. | Foto: Vertical Ent.

Hrdina John Wick se belhá newyorskými ulicemi, jako by nastala jeho poslední hodinka. V závěru druhého dílu stejnojmenné filmové série na něj vypsala odměnu organizace zabijáků, jejímž je přitom Wick předním členem.

Ve snímku John Wick 3, který ode dneška promítají česká kina, lov na kořist začíná. Ta kořist však vzápětí ukáže, že je stále lovcem, a především ukáže, že John Wick je nejlepší hollywoodskou akční sérií současnosti.

Letos čtyřiapadesátiletý Keanu Reeves na takovou roli čekal. Od trilogie Matrix, která znovu nastartovala jeho kariéru, neměl mnoho výrazných hereckých příležitostí. A málokdo by si pomyslel, že tou zásadní bude zrovna film z roku 2014 o zabijákovi na odpočinku, kterému zlodějíčci zastřelí psa, a on se začne mstít.

Jenže pokud existuje žánr, kde platí "čím hloupější zápletka, tím lepší podívaná", jsou to akční filmy.

První John Wick si toto pravidlo, jímž se celá 80. a 90. léta minulého století řídili hongkongští mistři akce, vzal k srdci. A třetí díl ho nyní dovádí k dokonalosti. Režisér a bývalý kaskadér Chad Stahelski tu maximálně zúročuje zkušenosti s filmováním "na vlastní tělo", a opět divákům přináší promyšlené a brutální akční choreografie, jakými vynikal už první díl. Tentokrát však nejvíce popouští uzdu představivosti.

New York, kterým se pohybuje John Wick, je od počátku jakýmsi mytickým prostorem či prostorem jako z videohry. Naznačuje to už první nádherně absurdní souboj ve veřejné knihovně, kde hrdina zlikviduje o dvě hlavy většího protivníka za pomoci knihy z 19. století. Použije ji jako svérázný typ tlumiče úderů - aby nevyrušil čtenáře.

A v pomyslném 19. století děj ještě chvíli zůstane. Wick a davy pronásledovatelů, lačnící po odměně vypsané na jeho hlavu, se proženou nejdříve zaprášeným potemnělým archivem plným starožitných zbraní v první masivní hromadné bitce filmu.

Vzápětí vbíhají do míst, kde John Wick své protivníky rozdrtí kopem, který má sílu koně. A to doslova, neboť se právě nacházíme v maštali - čert vem úvahy, kde se vzala kousek od ulic plných ikonických žlutých newyorských taxíků - a legendární zabiják Wick proti soupeřům právě svérázně používá koně. Nikoli k jízdě, ale jako obří zbraň, která na pobídnutí snožmo drtí jejich lebky zadními kopyty.

Ve filmu John Wick 3 tvůrci neustále překonávají sami sebe. | Video: Vertical Ent.

Tato kombinace vtipu a akční bravury nejenže vydrží až do konce, ale tvůrci se neustále překonávají. Divákům sice poodhalují pravidla tajemné celosvětové organizace, jíž je Wick součástí, ale jen proto, aby se mohla rozvinout další precizní akce. S využitím bojových umění od karate po brazilské džiu-džitsu a s přestřelkami inscenovanými jako v současných videohrách. Těm se ostatně celá série podobá i svou strukturou.

Naznačuje to už podtitul třetího dílu Kapitola 3: Parabellum. Jako by hrdinové plnili jednu misi za druhou a čekali, jaké výzvy jim tvůrci předhodí v příštích kapitolách. Lze jen naznačit, že i na konci přichází taková, která milovníky kvalitní akční zábavy nechá s napětím čekat na čtvrtý díl.

Mezitím se ale musí odehrát spousta věcí. Třeba souboje uprostřed prašných, sluncem rozpálených ulic a domů Casablanky, kam protagonista rozhodně nepřijel hledat "začátek krásného přátelství" - byť scény ve městě, které dalo název jedné z největších hollywoodských klasik, jsou si tohoto odkazu vědomé.

To je další klad série a především tohoto posledního dílu. Sebevědomě si pohrává s filmovým dědictvím, někdy až na hraně drzosti. Když Keanu Reeves před akčním finále odpoví na otázku "Co budeš potřebovat?" lakonickým zvoláním "Zbraně", každý divák ví, co by mělo následovat. A hrdina opravdu dodá: "Hodně zbraní." Dokončí tak repliku, jíž začíná závěrečné dějství Matrixu.

John Wick 3 však nekončí u pomrkávání, ví, proč takto cituje, a že si to může dovolit. Ostatně jde o dílo, kde si Laurence Fishburne podobným způsobem užívá svou variaci na ikonického vůdce Morphea, kterého hrál v Matrixu. V Johnu Wickovi ztvárnil muže, který ovládá jakýsi holubí internet a rozhodně se nespokojí se svým místem v systému. Jak povědomé.

Na znalce Matrixu pomrkává i finální souboj, který je impozantním futuristickým protikladem k úvodním scénám s koňmi a relikviemi zbrojařského průmyslu. Odehrává se v místnosti plné prosklených stěn a sloupů, po jejíchž stěnách se přelévají digitální obrazce.

Akční scény třetího Johna Wicka to definitivně posunují směrem k tanci a baletu, o nichž tak často mluví kritici, když rozebírají akční choreografie filmů předních hongkongských tvůrců. Ostatně tato scéna odkazuje také na Tváří v tvář, nejlepší americký snímek legendy hongkongské akce Johna Woo, který koncem 90. let minulého století přinesl hongkongský um do Hollywoodu. Tam se na něj však časem zapomnělo.

John Wick možná nedosahuje bojových kvalit starých filmů z Hongkongu a jejich moderních pokračovatelů z jihovýchodní Asie, jako je třeba dvoudílná indonéská série Zátah režiséra Garetha Evanse. V těch obvykle herci sami ovládali bojová umění a akce byla nejen precizní, ale také neskutečně rychlá.

Co chybí Johnu Wickovi na tempu, to dohání vizuální i choreografickou nápaditostí i schopností dělat si ze sebe ve správných momentech srandu. Keanu Reeves většinu kaskadérských kousků zvládá bez použití dubléra, ví, že netočí další Matrix, že tato série je oddechovkou bez větších ambic.

John Wick 3 Režie: Chad Stahelski

Vertical Ent., česká distribuční premiéra 16. května

Ale právě snahou znovu v Hollywoodu vzkřísit umění akce, která v nejnákladnějších produkcích často bývá sterilní a zodpovídají za ni druhé štáby, si série John Wick získává uznání. Nejen jako zdařilá béčková zábava, ale jako oživení jedné podstatné části dějin kinematografie. John Wick kope silou koně a je radost to sledovat.