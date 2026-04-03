John Travolta představí v Cannes svůj režijní debut. Zahraje si v něm i jeho dcera

Na letošním ročníku mezinárodního filmového festivalu v Cannes se se svým režijním debutem představí americký herec John Travolta, informuje agentura AFP. Snímek s názvem Propeller One-Way Night Coach (Jednosměrný noční spoj s vrtulí) vypráví o dobrodružné cestě chlapce během zlatého věku komerčního letectví. Festival v Cannes se letos koná od 12. do 23. května.
Dvaasedmdesátiletý herec usedl do režisérského křesla, aby zfilmoval adaptaci své stejnojmenné knihy z roku 1997. Příběh vypráví o osmiletém chlapci, který poprvé letí letadlem, aby svou matku, herečku, doprovodil na cestě do Hollywoodu. Cesta napříč zemí je plná setkání s extravagantními cestujícími a řadou nečekaných dobrodružství, která se odehrávají pod dohledem laskavých letušek. Jednu z nich ve filmu hraje Ella Bleu Travoltová, dcera Johna Travolty.
Travolta je na festivalu v Cannes známou tváří. Účastnil se ho mnohokrát, třikrát se soutěžními filmy: Pulp Fiction: Historky z podsvětí, Jak ta je úžasná a Barvy moci. Snímek Pulp Fiction získal na festivalu v roce 1994 Zlatou palmu.
Na filmovém plátně se Travolta objevil už koncem sedmdesátých let ve filmech Horečka sobotní noci a muzikálu Pomáda, který upevnil jeho postavení mezi nejslavnějšími herci jeho generace.
Travolta vyrůstal poblíž letiště LaGuardia v New Yorku a sám má pilotní licenci. Knihu napsal původně pro svého nejstaršího syna Jetta, který trpěl epilepsií a zemřel v roce 2009. Snímek bude na konci května dostupný na streamovací platformě Apple TV.
„Wolf a Tvrdík, vrána k vráně.“ Fanoušci Sparty svérázně vítali klub zasažený aférou
Fotbalisté Karviné odehráli v neděli na Spartě první zápas poté, co vypukla korupční aféra. Do ní je MFK namočený jako jediný klub z nejvyšší soutěže. Na Letné podlehl 0:2.
Bouzková předvedla nevídaný kolaps. Pak se nadechla ke skvělé jízdě a slaví titul
Česká tenistka Marie Bouzková získala na antuce v Bogotě třetí titul na okruhu WTA.
Souček nezklamal ani v dalším rozstřelu, West Ham přesto končí. Finiš mu byl k ničemu
Tomáš Souček poté, co se prosadil v obou rozstřelech v play off kvalifikace MS, uspěl při střelbě ze značky pokutového kopu i v dresu West Hamu. Jenže zatímco s českou reprezentací slavil postup na šampionát, "Kladiváři" museli skousnout hořké vyřazení z Anglického poháru. Přitom předvedli úžasný finiš.
Český "finančák" má nový terč: influencery. V placení daní zrovna nevynikají
Vydělávají klidně i miliony, ale zároveň bývají na štíru s přiznáváním kompletních příjmů a placením daní. Finanční správa se proto začíná na influencery a další tvůrce internetového obsahu, kteří vydělávají především přes sociální sítě, víc zaměřovat. A zároveň upozorňuje na nejčastější chyby, jichž se dopouštějí a jimiž přitahují pozornost berních úředníků.