Film

John Travolta představí v Cannes svůj režijní debut. Zahraje si v něm i jeho dcera

ČTK

Na letošním ročníku mezinárodního filmového festivalu v Cannes se se svým režijním debutem představí americký herec John Travolta, informuje agentura AFP. Snímek s názvem Propeller One-Way Night Coach (Jednosměrný noční spoj s vrtulí) vypráví o dobrodružné cestě chlapce během zlatého věku komerčního letectví. Festival v Cannes se letos koná od 12. do 23. května.

John Travolta
Americký herec John Travolta se na letošním filmovém festivalu v Cannes poprvé představí jako režisér. Foto: ČTK
Dvaasedmdesátiletý herec usedl do režisérského křesla, aby zfilmoval adaptaci své stejnojmenné knihy z roku 1997. Příběh vypráví o osmiletém chlapci, který poprvé letí letadlem, aby svou matku, herečku, doprovodil na cestě do Hollywoodu. Cesta napříč zemí je plná setkání s extravagantními cestujícími a řadou nečekaných dobrodružství, která se odehrávají pod dohledem laskavých letušek. Jednu z nich ve filmu hraje Ella Bleu Travoltová, dcera Johna Travolty.

Travolta je na festivalu v Cannes známou tváří. Účastnil se ho mnohokrát, třikrát se soutěžními filmy: Pulp Fiction: Historky z podsvětí, Jak ta je úžasná a Barvy moci. Snímek Pulp Fiction získal na festivalu v roce 1994 Zlatou palmu.

Související

Na filmovém plátně se Travolta objevil už koncem sedmdesátých let ve filmech Horečka sobotní noci a muzikálu Pomáda, který upevnil jeho postavení mezi nejslavnějšími herci jeho generace.

Travolta vyrůstal poblíž letiště LaGuardia v New Yorku a sám má pilotní licenci. Knihu napsal původně pro svého nejstaršího syna Jetta, který trpěl epilepsií a zemřel v roce 2009. Snímek bude na konci května dostupný na streamovací platformě Apple TV.

Mohlo by vás zajímat
Pomlázku si užívejte s robotem, velikonoční úklid řešit nemusíte

Živnost „influencer“ české paragrafy neznají. Co se týče daní, platí ale pro tvůrce webového obsahu stejná pravidla jako pro živnostníky. Snímek je ilustrační.

Český "finančák" má nový terč: influencery. V placení daní zrovna nevynikají

Vydělávají klidně i miliony, ale zároveň bývají na štíru s přiznáváním kompletních příjmů a placením daní. Finanční správa se proto začíná na influencery a další tvůrce internetového obsahu, kteří vydělávají především přes sociální sítě, víc zaměřovat. A zároveň upozorňuje na nejčastější chyby, jichž se dopouštějí a jimiž přitahují pozornost berních úředníků.

