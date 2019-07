Trnkovo výročí připomene nový dokument, už získal cenu v Boloni

Všestrannou osobnost a tvorbu Jiřího Trnky, slavného českého tvůrce animovaných filmů, na sklonku letošního roku připomene nový dokumentární film.

Pod názvem Nalezený přítel ho v česko-francouzské koprodukci natočili dokumentarista Joël Farges se scenáristkou Terezou Brdečkovou. Distribuční společnost CinemArt jej do kin uvede 28. listopadu. Měsíc nato uplyne 50 let od Trnkova úmrtí.

Dokument je vyprávěn pohledem režiséra Fargese, který pátrá po Trnkově osudu. Jeho filmy jako malý viděl ve francouzském dělnickém kině, které promítalo východoevropskou animaci.

Při cestách do Československa se pak Farges seznámil s Terezou Brdečkovou. Společně se nyní snaží nalézt odpověď na otázku, kým Trnka byl.

Jiří Trnka, který žil v letech 1912 až 1969, patřil k zakladatelům českého animovaného filmu. Působil ale také jako výtvarník, ilustrátor, spisovatel, scenárista a loutkář. Sám se považoval především za malíře.

Největší popularitu mu přinesly ilustrace dětských knih, například Broučků Jana Karafiáta nebo Hrubínova Špalíčku veršů a pohádek. Spolu s Hermínou Týrlovou a Karlem Zemanem stál u zrodu studia Bratři v triku.

V roce 1947 pak Trnka založil vlastní studio, které neslo jeho jméno a orientovalo se na loutkové filmy. Za dvě desítky let jich Trnka natočil 16, navrhl či vyrobil pro ně přes 130 loutek, které se dnes pokouší restaurovat jeho potomci.

Trnka ve studiu prý trávil i 16 hodin denně, pamětníci na něj vzpomínají jako na introverta ponořeného do práce.

Díky Trnkovým schopnostem a jeho kolektivu vznikla slavná česká škola loutkové animace. Na Západě získávala festivalové ceny a stala se vývozním artiklem. Komunistický režim na Trnkovi demonstroval, jak je humanistický a uměnímilovný, uvádějí tvůrci současného dokumentu.

Jiří Trnka do komunistické strany nevstoupil, zdánlivě si ve své tvorbě dělal, co uznal za vhodné. V polovině 60. let však při práci na posledním díle, krátkém filmu Ruka, jenž byl tvrdou alegorií totalitní moci, narazil na cenzuru. Film získal cenu na festivalu v Annecy, v Československu byl ale zakázán.

Roku 1984 jej Americká filmová akademie označila za pátý nejlepší animovaný snímek všech dob.

Nový dokument Jiří Trnka: Nalezený přítel už v červnu získal cenu studentské poroty na festivalu Il Cinema Ritrovato v Boloni za nejlepší dokumentární titul.

Producentem snímku je společnost Hausboot Production, vznikl v koprodukci se společností Kolam Production a Českou televizí. Podpořily jej Státní fond kinematografie a program Creative Europe Media.