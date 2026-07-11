"Jiří Bartoška mi tady chybí." Herec Jeffrey Wright získal Cenu prezidenta festivalu

Americký herec Jeffrey Wright obdržel v sobotu Cenu prezidenta MFF Karlovy Vary, na festival se s filmem Basquiat vrátil po třech desítkách let. Do titulní role byl původně zvažovaný Chris Rock, ten o ni ale neměl zájem, protože tehdy netušil, kdo byl Basquiat. Wright, pro něhož to byla první velká filmová příležitost, tento snímek osobně uvedl na 32. ročníku MFF Karlovy Vary.
"Rád jsem se sem vrátil, je to tady můj nejoblíbenější festival. Mé spojení s ním je speciální díky přátelství s Jiřím Bartoškou, který mi tady chybí," řekl šedesátiletý Wright, jehož filmovou kariéru zdobí spolupráce s řadou významných režisérských jmen. Ve svém projevu připomněl mimo jiných také Miloše Formana.
Cenu prezidenta festivalu už letos obdrželi herečka a režisérka Maggie Gyllenhaalová a herec, scenárista, režisér a producent Jesse Eisenberg.
Jim Jarmusch obsadil Wrighta do oceňovaného minimalistického snímku Zlomené květiny a do upírského hororu Přežijí jen milenci. Roli ministra Colina Powella si zahrál v biografickém filmu W. režiséra Olivera Stonea. Wright rovněž patří mezi kmenové herce režiséra Wese Andersona, s nímž natočil tři celovečerní filmy.
Za roli v komediálním dramatu Americká fikce z roku 2023, který představuje kousavou satiru na současný zábavní průmysl, rasové stereotypy a pokrytectví, washingtonský rodák získal nominace na Oscara a Zlatý glóbus a cenu Independent Spirit Award. Uplatnil se také v projektech televizí a platforem, jako jsou HBO či Netflix. Objevil se ve třech filmech Hunger Games a ztvárnil agenta CIA Felixe Leitera ve třech bondovkách po boku Daniela Craiga: Casino Royale, Quantum of Solace a Není čas zemřít.
Wright účinkoval několik sezon v úspěšném sci-fi seriálu Westworld z produkce HBO. V animovaném marwellovském seriálovém hitu Co kdyby...? pro Disney+ propůjčil svůj hluboký hlas vesmírné bytosti jménem Uatu – Pozorovatel. Za nadabování postavy sarkastického mentora hlavního hrdiny v celosvětově úspěšné narativní videohře Dispatch získal letos v dubnu cenu British Academy Games Award pro nejlepšího herce ve vedlejší roli.
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