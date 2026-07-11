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Film

"Jiří Bartoška mi tady chybí." Herec Jeffrey Wright získal Cenu prezidenta festivalu

ČTK

Americký herec Jeffrey Wright obdržel v sobotu Cenu prezidenta MFF Karlovy Vary, na festival se s filmem Basquiat vrátil po třech desítkách let. Do titulní role byl původně zvažovaný Chris Rock, ten o ni ale neměl zájem, protože tehdy netušil, kdo byl Basquiat. Wright, pro něhož to byla první velká filmová příležitost, tento snímek osobně uvedl na 32. ročníku MFF Karlovy Vary.

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Americký herec Jeffrey Wright obdržel Cenu prezidenta MFF Karlovy Vary. Na festival se s filmem Basquiat vrátil po třech desítkách let.Foto: ČTK – Šulová Kateřina
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"Rád jsem se sem vrátil, je to tady můj nejoblíbenější festival. Mé spojení s ním je speciální díky přátelství s Jiřím Bartoškou, který mi tady chybí," řekl šedesátiletý Wright, jehož filmovou kariéru zdobí spolupráce s řadou významných režisérských jmen. Ve svém projevu připomněl mimo jiných také Miloše Formana.

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Cenu prezidenta festivalu už letos obdrželi herečka a režisérka Maggie Gyllenhaalová a herec, scenárista, režisér a producent Jesse Eisenberg.

Jim Jarmusch obsadil Wrighta do oceňovaného minimalistického snímku Zlomené květiny a do upírského hororu Přežijí jen milenci. Roli ministra Colina Powella si zahrál v biografickém filmu W. režiséra Olivera Stonea. Wright rovněž patří mezi kmenové herce režiséra Wese Andersona, s nímž natočil tři celovečerní filmy.

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Za roli v komediálním dramatu Americká fikce z roku 2023, který představuje kousavou satiru na současný zábavní průmysl, rasové stereotypy a pokrytectví, washingtonský rodák získal nominace na Oscara a Zlatý glóbus a cenu Independent Spirit Award. Uplatnil se také v projektech televizí a platforem, jako jsou HBO či Netflix. Objevil se ve třech filmech Hunger Games a ztvárnil agenta CIA Felixe Leitera ve třech bondovkách po boku Daniela Craiga: Casino Royale, Quantum of Solace a Není čas zemřít.

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Wright účinkoval několik sezon v úspěšném sci-fi seriálu Westworld z produkce HBO. V animovaném marwellovském seriálovém hitu Co kdyby...? pro Disney+ propůjčil svůj hluboký hlas vesmírné bytosti jménem Uatu – Pozorovatel. Za nadabování postavy sarkastického mentora hlavního hrdiny v celosvětově úspěšné narativní videohře Dispatch získal letos v dubnu cenu British Academy Games Award pro nejlepšího herce ve vedlejší roli.

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Magda Vášáryová v sobotu na slavnostním zakončení karlovarského festivalu za velkého aplausu diváků obdržela Cenu prezidenta MFF Karlovy Vary. Jako poctu slovenské herečce a diplomatce festival uvedl oceňovaný film Juraje Jakubiska z roku 1969 Vtáčikovia, siroty a blázni. Vášáryová, která v něm ztvárnila roli dívky Marty, ho osobně představila na projekci v městském divadle.

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