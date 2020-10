Jihlavské filmové experimenty: Oslavy revoluce očima vrtačky, romance s klávesnicí

Drahá Daisy,

Režie: Jošiki Nišimura

"Zažili jsme báječné časy. Byla jsi ke mně tak sladká. Ale kousek po kousku jsi začala být otravná. Tak jsem tě zabil." Lakonickým komentářem začíná nový krátký snímek japonského umělce Jošikiho Nišimury, který se pravidelně účastní jihlavské soutěže experimentálních snímků nazvané Fascinace.

Diváky zve do světa podivné romance, jež se změnila v mord. V uších bzučí a pulzují tóny jemné elektroniky, před očima se otáčí šedý objekt, připomínající podivný asteroid putující vesmírem. Je to však obyčejná klávesnice, animačními technikami přetvořená v obrovitý prostor, vyzývající představivost k výletu do dalekých dimenzí.

Nišimura opět přetváří nejběžnější realitu v kyberpunkovou vizi světa, kde za abstraktní krásou trojrozměrné animace dlí samota a chlad nekonečného vesmíru. S tím rozdílem, že japonský tvůrce nevypráví o kosmu ani kyberprostoru, ale o vesmíru uvnitř naší hlavy.