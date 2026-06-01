Film

Její ikonicky zvednuté šaty uspíšily konec manželství. Marilyn Monroe slaví 100 let

Tomáš Seidl

„Když se usměje, je to jako by vyšlo slunce,“ říká ve filmu Mustangové jeden z kovbojů o postavě Marilyn Monroe. Jen málokteré přirovnání ji vystihuje lépe. Nejzářivější ikona zlatého věku Hollywoodu by se 1. června dožila sta let. Připomínáme osm jejích nejvýznamnějších filmů, které dokazují, že nebyla jen symbolem touhy a obdivu, ale měla i výjimečný komediální, pěvecký a taneční talent.

Asfaltová džungle (The Asphalt Jungle, 1950, režie: John Huston)

Díky roli vydržované milenky v noirovém dramatu Asfaltová džungle upoutala začínající Marilyn Monroe pozornost hollywoodských producentů. Foto: MGM

V roce 1949 měla Marilyn Monroe za sebou jen několik epizodních rolí, které mohlo hrát jakékoli jiné půvabné a usměvavé děvče. To se změnilo po kamerových zkouškách pro film Asfaltová džungle. Ačkoli se jeho režisér John Huston domníval, že není pro roli vydržované milenky mnohem staršího muže vhodnou volbou, po setkání s Marilyn svůj názor změnil. Později vzpomínal, že ho okouzlil způsob, jakým po konkurzu odcházela z jeho kanceláře.

V realisticky pojatém noirovém dramatu o nepovedené loupeži drahokamů, které vzniklo podle románu W. R. Burnetta z roku 1949, se Marilyn objevila jen v několika scénách. Přesto byla jako plavovlasá dívka s příznačným jménem Angela, která sní o tom, že se stane královnou kubánských pláží, na plátně nepřehlédnutelná. Asfaltová džungle je dodnes považována za jeden z nejvlivnějších filmů svého žánru a zároveň za snímek, který čtyřiadvacetileté Marilyn pomohl nastartovat kariéru.

Václav Marhoul.

Hollywoodské hvězdy? Čím úspěšnější, tím pokornější, říká režisér Václav Marhoul

Po letech strávených přípravami vlastních filmů se Václav Marhoul poprvé ocitl v nezvyklé pozici. V Los Angeles režíroval snímek, k němuž nenapsal scénář a na jehož podobu neměl takový vliv, na jaký byl zvyklý z Nabarveného ptáčete nebo Tobruku. Přesto na natáčení svého prvního amerického filmu vzpomíná jako na jednu z nejlepších pracovních zkušeností kariéry.

Klimatický jev El Niňo vznikající tisíce kilometrů od Evropy dokáže ovlivnit počasí na celé planetě - od povodní a požárů až po rekordní vedra.

Už víme, jaké počasí nás čeká v létě. Svět sleduje extrémně silné El Niño

Meteorologové po celém světě sledují rychlé oteplování Pacifiku, které může odstartovat silné El Niño. Klimatický jev vznikající tisíce kilometrů od Evropy dokáže ovlivnit počasí na celé planetě – od povodní a požárů až po rekordní vedra. Jaké scénáře nyní očekávají odborníci a může jeho vliv pocítit i Česko?

