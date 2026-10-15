Jediná vteřina. Klusákův dokument odhaluje tragické následky běžných chyb za volantem

Po více než třech letech se režisér Vít Klusák vrací s novým celovečerním dokumentárním filmem Jediná vteřina. Snímek vypráví čtyři skutečné příběhy dopravních nehod, které začaly chybami, s nimiž se na silnicích setkáváme každý den.
Film, který volně navazuje na úspěšný dokument 13 minut, bude ve světové premiéře uveden na MFDF Ji.hlava. Do kin vstoupí už 27. října. Snímek je součástí preventivní kampaně České asociace pojišťoven nazvané Normální řízení zabíjí.
Jediná vteřina sleduje osudy lidí, kteří nehodu sami zavinili, pozůstalé i další běžné řidiče a klade otázku, proč riziko a jeho důsledky často pochopíme až ve chvíli, kdy už to nejde vrátit.
„Dokumentární film dokáže skutečnost zachytit jako příběh. A příběh někoho konkrétního, kdo za volantem udělal bohužel běžně tolerovanou chybu s tragickými následky, je vám mnohem blíž, než když si listujete v černé kronice. Dojde vám, že jste za tím volantem mohli sedět vy. Náš film už měli možnost vidět zkušební diváci a když se rozsvítilo v sále, jejich první reakce byla, že se začali vášnivě bavit o tom, jak řídí oni samotní a jaké přestupky dělají nejčastěji. V tom vidím smysl, a proto jsme i ten film natočili,“ říká režisér snímku Vít Klusák.
Preventivní kampaň Normální řízení zabíjí chce snížit toleranci k rizikovému chování, které sami řidiči často považují za běžnou součást provozu. „Dokument Jediná vteřina ukazuje, jak může zdánlivě drobná chyba změnit lidské životy. Následky dopravní nehody si s sebou nesou nejen oběti, ale i ti, kteří nehodu zavinili, a jejich blízcí. Nikdo by nechtěl být na jejich místě. Věříme, že si na to diváci vzpomenou, až usednou za volant,“ říká Jan Matoušek, výkonný ředitel České asociace pojišťoven.
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