Jeden trik měl 405 verzí. Nový Avatar bude muset utržit miliardy, aby se zaplatil

Chystaný velkofilm Avatar: The Way of Water se jako jeden z mála hollywoodských snímků za poslední měsíce dostane i do čínských kin. Pomůže mu to zvýšit tržby, což tvůrci potřebují. Dle hollywoodského webu Variety.com bylo akční sci-fi tak drahé, že musí utržit až dvě miliardy dolarů, v přepočtu 47 miliard korun, aby se zaplatilo.

2:00 Film Avatar: The Way of Water uvedou česká kina 15. prosince. | Video: Falcon