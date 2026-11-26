Konverzační přestřelky v útrobách honosného sídla, vykloubeně protivné figurky, dědictví a lehce mysteriózní nádech – to je v kostce snímek Něco jako rodina. Česká komedie inzerovaná jako bláznivá, působí jako filmové cvičení na téma jak za 90 minut neříct vůbec nic.
Režisérka a scenáristka Zuzana Marianková vedle televizních filmů a seriálů (Bora, Pán profesor, Specialisté nebo Chlap) natočila také dva remaky evropských komedií. Mutaci italského hitu Naprostí cizinci překřtěnou na Známí neznámí (2021), kde parta přátel odloží během oslavy mobily na stůl, přičemž každá příchozí zpráva se musí přečíst nahlas, a ze řetězu utrženou komedii Jedeme na teambuilding (2023), podle rumunského předobrazu. Z toho druhého se stal nečekaný trhák, v kinech jej vidělo skoro 300 tisíc diváků.
Ve svém třetím filmu Něco jako rodina se poprvé rozhodla pro původní látku, opět pod koproducentskou záštitou televize Prima, jejíž hlavní tváří je vedle Vojty Kotka i Jakub Prachař, který zde ztvárnil bytostného losera Romana. Muže, jenž se neúspěšně snaží nastartovat literární kariéru, přičemž domácnost i rodinný rozpočet táhne jeho vyčerpaná žena (Tereza Ramba), zatímco jejich korpulentní syn trousí drzé poznámky a odmítá držet nařízenou dietu.
Když rodině přijde dopis, že se má dostavit do sídla dávného rodinného přítele Viktora (Petr Štěpánek), který je nyní takřka na smrtelné posteli, na obzoru se objeví naděje na potenciálně tučné dědictví. Na něj si ale brousí zuby i ostatní. Tajemný majordomus (Stanislav Majer), Viktorova bývalá milenka (Zuzana Mauréry), a především Romanovi dva nejlepší kamarádi z dětství – kadeřník Rudolf (Tomáš Maštalír) a realiťák Jiří (Petr Lněnička). A možná také Romanova pečovatelka Aneta (Elizaveta Maximová), která má údajně titul z Oxfordu. Nebo je to celé jinak?
Potácející se scénář a humor bez vtipu
Kéž by nás odpověď a skutečný charakter postav alespoň trochu zajímaly. Příběh by se dal připodobnit k detektivce Na nože, akorát bez vraždy a detektiva, byť klíčovou otázkou pro první polovinu filmu zůstává, proč Viktor nevylézá z pokoje a zda je vůbec naživu. I zde se setkáváme s barvitou paletou hamižných a excentricky modulovaných figurek, které se snaží tvářit úspěšně a vyrovnaně, zatímco jejich životy a kariéry jsou pravým opakem.
Ono dávkování informací a charakterová drobnokresba jsou ale bez jakéhokoli konceptu a citu pro práci s napětím či tajemstvím. Téma pokrytectví se nikam neposouvá, prostě tak nějak trčí v záplavě hystericky šponovaných přestřelek. Scénář se potácí odnikud nikam, jeho struktura je bezmyšlenkovitý freestyle, který namísto eruptivně anarchistické energie spíš uspává.
Zavřít herce do velkého baráku a samospádem čekat, že budou vyrábět zábavu, opravdu nefunguje. Podstata jedné či dvou vlastností, které postavy veskrze mají, je vyložena ihned. Chvíli to vypadá, že se film snaží o jakousi satiru, reflexi lidské malosti (každá z figur je totiž záměrně protivná a nesympatická). Rozhodně ale nejde o typ humoru, jenž by své postavy trápil a škodolibě je protahoval fyzickým či mentálním peklem.
Bláznivého na komedii není vůbec nic. Pokud tedy nepočítáme skutečně explozivní situace, kdy někdo málem spadne z žebříku, či odhalení, že Viktorova milenka dříve odpanila mladého Romana. Film se opírá o formuli, že pokud postavy křičí a přehánějí, jsou vtipné. A když nepomůže ani to, vždycky můžeme nějakou postavu nechat zfetovat, protože to je přece k popukání, ne?
Z paměti diváka film mizí ještě před titulky
V úmorně repetitivním cyklu, kdy se scénář křečovitě snaží přicházet s velkými odhaleními, tak divák jen sleduje skupinu lidí, kteří mu jsou vlastně úplně jedno. Když pak ladění snímku na závěr zvážní, jde už jen o čistý výsměch, absurdně upomínající na Limonádového Joea. Pokud pátráme po tom, co se nám vlastně film snažil sdělit, dojdeme k závěru, že asi nic. Nebo jde o poselství, že všichni jsme tak trochu loseři, a proto bychom se měli mít rádi, protože rodina může mít mnoho podob?
Kosmopolitně nasnímané obrazy, které mají být hlavně povrchně hezké, nijak nepracují s prostředím, nápaditými záběry nebo s čímkoli, co by sterilní smršť dialogů nějak osvěžilo. Dřevěné interiéry a sněhem pokrytá krajina jsou hlavně pohlednicového charakteru. Měkké svícení koketující s reklamní estetikou sice může evokovat faleš a neupřímnost jednotlivých postav, ale jen těžko si lze představit, že šlo o záměrné tvůrčí rozhodnutí.
Z každého záběru sálá úzkoprsá konformita a nebetyčně otravná rezignace na jakýkoli tvůrčí risk. A nedostavuje se ani snaha o alespoň částečný a šokantní chaos, když už se plakát přeplněný hvězdnými tvářemi pyšní popiskem šílená komedie. Film Něco jako rodina je zkrátka úplně nijaký a z paměti se vytrácí už během sledování.
Film
Něco jako rodina
Režie: Zuzana Marianková
Donart Film, premiéra 26. listopadu 2026
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