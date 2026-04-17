Přeskočit na obsah
Benative
17. 4. Rudolf
Ikona počasí
-- °C
-- °C
Film

Je jich pět a rozhodli se zemřít. Česká televize uvede nový Strachův film Lajf

Kultura

Tragikomedie z dílny režiséra Jiřího Stracha a scenáristy Marka Epsteina přináší příběh o životě, smrti a naději – a to v neobvyklém prostředí jedoucího auta, kde se odehrává většina děje. Televizní snímek v premiéře odvysílá program ČT1 v neděli 26. dubna po osmé hodině večerní.

Jiří Mádl, Sophia Šporclová, Božidara Turzonovová, Ivo Gogál a Jan Kolařík v televizním filmu Jiřího Stracha Lajf.
Jiří Mádl, Sophia Šporclová, Božidara Turzonovová, Ivo Gogál a Jan Kolařík v televizním filmu Jiřího Stracha Lajf.Foto: Česká televize
Pět lidí, jedna cesta, jedno rozhodnutí. „Vyprávíme hořko-veselo-cynicko-nadějný film o partě pěti lidí, kteří se neznají a které spojuje jediné – nikdo z nich nemá odvahu odejít ze světa sám. Mají jediný společný cíl a možná o to větší tajemství. Najdou se někde na internetu a jedou spolu na poslední cestu, přičemž se poznávají. Mluví spolu o důvodech, které je k tomu dovedly, odhalují svoje charaktery, které jsou někdy kruté, někdy něžné, někdy cynicky veselé, někdy rasistické. Je to taková všehochuť. Film vznikl podle scénáře Marka Epsteina, který, a to je důležité podotknout, ho napsal podle své stejnojmenné divadelní hry Lajf,“ vysvětluje režisér Jiří Strach.

Jan Kolařík, Jiří Mádl, Božidara Turzonovová, Sophia Šporclová a Ivo Gogál v televizním filmu Jiřího Stracha Lajf.
Jiří Mádl v televizním filmu Jiřího Stracha Lajf.
Božidara Turzonovová v televizním filmu Jiřího Stracha Lajf.
Z natáčení televizního filmu Jiřího Stracha Lajf.
Zobrazit
5 fotografií

Scenárista Marek Epstein doplňuje: „Debata nad smyslem života není nic nového. Bude to vždycky základní filozofická, ale zároveň velmi materiální a fyzická otázka, kterou každý z nás někdy převalí v hlavě. My jsme chtěli ukázat, jak rozmanitý vztah lidé k životu, a tedy i ke smrti, mohou mít a jaké paradoxy takové pohledy můžou vyvolat, když je namačkáte do malého prostoru. Pevně věřím, že Lajf je životaschopný film o smrti.“

Každá z pěti ústředních postav je jiná. Rasistický násilník Troškár (Jan Kolařík) se nedokáže porovnat s Gáborem (Ivo Gogál) s romskými kořeny. Stará paní Bertoldová (Božidara Turzonovová) chce mít pod kontrolou poslední okamžiky svého života, které koncipuje jako malou osobní pomstu. Podnikatel Kamil (Jiří Mádl) zase utíká před rakovinou i nedořešeným vztahem s přítelkyní. A mladičká Pepé (Sophia Šporclová) si nese trauma kvůli nepřijetí svými vrstevníky. Ostatně, smířit se nedokáže ani sama se sebou.

Specifikem snímku je jeho forma – velká část děje se odehrává uvnitř jedoucího auta, které se tak stává šestým hrdinou příběhu. Natáčení proto vyžadovalo speciální technické řešení i mimořádné herecké nasazení. V hlavních rolích se představí Jan Kolařík, Jiří Mádl, Božidara Turzonovová, Sophia Šporclová a Ivo Gogál.

Nejnovější
Tyumen,,Russia.,February,25,,2025.,Funeral,Of,A,Serviceman,Of
Tyumen,,Russia.,February,25,,2025.,Funeral,Of,A,Serviceman,Of
ŽIVĚ Rusko přišlo ve válce o nejméně 212 tisíc vojáků, ukazuje analýza ruské BBC

ŽIVĚ Rusko přišlo ve válce o nejméně 212 tisíc vojáků, ukazuje analýza ruské BBC

Ve válce, kterou před více než čtyřmi roky rozpoutalo Rusko proti Ukrajině, padlo nejméně 212.188 ruských vojáků. Uvedla to v pátek ruská služba BBC, která s nezávislým serverem Mediazona analyzuje veřejně dostupné zdroje a zmíněné padlé identifikovala. Skutečné ztráty budou podle ní pravděpodobně mnohem vyšší, než lze z otevřených zdrojů zjistit.

Premiér Andrej Babiš
Premiér Andrej Babiš
Premiér Andrej Babiš

ŽIVĚ Česko nabídne unikátní radar pro zajištění bezpečnosti Hormuzu, řekl Babiš

Česká republika nabídne pro zajištění bezpečnosti Hormuzského průlivu pasivní radar, bude to ve chvíli, kdy se tam situace zklidní. Novinářům to v pátek řekl premiér Andrej Babiš (ANO). Už ve čtvrtek uvedl, že Česko na páteční videokonferenci zástupců čtyřicítky zemí ochotných podílet se na mnohonárodnostní mírové misi v Hormuzském průlivu předloží konkrétní nabídku, jak pomoci.

Premiér Andrej Babiš a generální tajemník NATO Mark Rutte
Premiér Andrej Babiš a generální tajemník NATO Mark Rutte
Babišova otočka: šéfovi NATO slíbil to, kvůli čemu bojuje s Hradem. Roztál i Zůna

Babišova otočka: šéfovi NATO slíbil to, kvůli čemu bojuje s Hradem. Roztál i Zůna

Mluví jen ke svým voličům. To je silné alibi Andreje Babiše (ANO) vůči protizápadním názorům, které do české vlády přináší Tomio Okamura a SPD. Po čtvrtečním setkání českého premiéra s Markem Ruttem, generálním tajemníkem NATO, bude nejspíš muset k podobně vyhýbavým reakcím sáhnout i sám Okamura. Babiš totiž začal proklamovat věci, které byly pro českou vládu ještě před několika dny zakázané.

ATP Masters 1000 - Monte Carlo Masters
ATP Masters 1000 - Monte Carlo Masters
ATP Masters 1000 - Monte Carlo Masters

„Jako by jeho tělo ovládl mimozemšťan.“ Záhadný pád potenciálního krále tenisu děsí

Stefanos Tsitsipas měl být jedním z těch, kteří převezmou vládu nad světovým tenisem po éře takzvané "velké trojky". Obrovská očekávání ale nenaplnil, naopak zabředá do stále vážnější krize. Když už to vypadá, že hůř být ani nemůže, klesne ambiciózní Řek ještě níž. Jak je to možné? Mnozí experti Tsitsipasův hrozivý pád spojují s osobou jeho otce Apostolose.

