Začalo natáčení filmu podle Rudiše. Hynek Čermák hraje sídlištního šerifa a rváče

Jaroslav Rudiš upravil svou prózu Národní třída, nyní podle ní vzniká film režiséra Štěpána Altrichtera. "Hrdina Vandam byl na Národní třídě v roce 1989, a jak říká, dal jednou ranou dějiny světa do pohybu," říká Rudiš.

V Praze začalo natáčení celovečerního filmu Národní třída, jejž inspirovala stejnojmenná kniha Jaroslava Rudiše. Za projektem, který vzniká v česko-německé koprodukci, stojí režisér Štěpán Altrichter.

Hlavní roli ztvární Hynek Čermák, který už dříve namluvil audioknihu Národní třída. Stejnojmennou prózu vydal Rudiš před pěti roky. Podle spisovatele se jedná o drama, ale trochu také temnou sídlištní komedii.

Původní knižní podoba se nicméně pro film příliš nehodila, neboť z větší části tvoří vnitřní monolog hlavního hrdiny. Rudiš s režisérem Altrichterem tak scénář v podstatě napsali nanovo. "Na začátku jsem napsal krátkou povídku. Pak z toho vznikla divadelní hra. Já ji jen lehce upravil do knižní podoby. Je to silný monolog s jednou dialogovou pasáží, je tam hodně vzpomínek, minulosti, vnitřních hlasů, málo děje v reálném čase. To jsme samozřejmě pro film museli změnit. V podstatě jsme to museli napsat znovu," říká Rudiš.

S režisérem Altrichterem na scénáři pracoval převážně v Berlíně, kde oba žijí, a to ještě ve spolupráci s dramaturgy Ondřejem Štindlem a Martinem Danielem. S projektem se loni v průběhu Mezinárodního filmového festivalu v Karlových Varech zúčastnili scenáristického workshopu pod vedením lektorů z amerického Sundance Institute.

Kromě Hynka Čermáka ve filmu účinkují Kateřina Janečková jako Lucka, dále Jan Cina coby Psycho, Václav Neužil, Martin Sobotka nebo Jiří Langmajer.

Hynek Čermák ztvární protagonistu Vandama, sečtělého rváče z pražského sídliště, který doma každý den cvičí a večer chodí do hospody Severka. Kumpáni mu tam přezdívají "národní hrdina", neboť prý 17. listopadu 1989 na Národní třídě uštědřil první ránu, jež uvedla dějiny do pohybu.

Vandamovi se v hospodě líbí servírka Lucka. Jednoho večera se v podniku zjeví muž, který za Lucku převzal dluhy a teď chce peníze zpátky. Vandam se rozhodne dívce pomoci.

Podle Rudiše může hlavní postava Vandama působit agresivně, zle, temně a drsně, zároveň se v ní ale skrývá smutek a melancholie. "Prohlíží si svět z hospody Severka. Je to takový sídlištní šerif, smutný rváč, který trochu stárne a cítí, že život mu ujel, ač si to možná nechce přiznat," vysvětluje spisovatel, který ve scénáři oproti knižní předloze posílil postavu Lucky. "Ten jejich vztah s Vandamem, jejich jizvy, silný pokus o lásku a sblížení, které není úplně možné. Lucka si dokáže srovnat pořádek, ohnat se po nějakém chlapovi, nenechá na sebe sáhnout. Mám tu postavu čím dál raději," konstatuje Rudiš.

Národní třída/ Nationalstrasse / Film / Začínáme točit / Es geht los pic.twitter.com/GFwjjgcysL — Jaroslav Rudiš (@jaroslavrudis) October 7, 2018

Ve filmu se Vandam bude starat o postavu nazývanou Psycho, která se v knižní předloze neobjevila. "Je to taková parafráze na vztah otce a syna. Vandam možná hledá někoho, s kým bude sdílet život. Herec Honza Cina s postavou pracuje opravdu vtipně," říká Hynek Čermák.

"Psycho je takový takový náhradní syn, o kterého se Vandam stará. Takové ucho. Stejně jako u Vandama neznáme jeho pravé jméno. Jsou strašně silná dvojka," doplňuje Rudiš.

Štáb začal natáčet poblíž Litochlebského náměstí na Chodově scénu, které tvůrci říkají bufet. "Hlavní hrdinové Vandam a Psycho sem každý den po práci chodí na oběd. Mají svůj stůl, ke kterému se přicpe Ukrajinec a zabírá si místo, jež mu nepatří. Vznikne konflikt," popisuje scénu asistent režie Václav Sadílek. "Máme tam v malém bufetu asi 25 až 30 komparzistů, obrovský kotel guláše a jelikož máme plastové židle, některé to nevydržely a už čtyři praskly, takže o zábavu je také postaráno," doplňuje Sadílek.

Natáčení bude podle Jaroslava Rudiše trvat do listopadu. "Chtěli bychom tam mít podzimní atmosféru. Hlavní hrdina Vandam na Národní třídě byl v roce 1989 a jak říká, dal jednou ranou dějiny světa do pohybu. On se tak jako rve, kecá, můžeme mu to věřit i nemusíme. Je to rváč, ale zároveň toho hodně ví o světových dějinách a různých bitvách. Tím je postava zajímavá, takové člověk často nepotká," popisuje Rudiš.

Režisér filmu Štěpán Altrichter debutoval před čtyřmi roky komedií Schmitke. Absolventský snímek byl oceněn na mezinárodním festivalu v německé Chotěbuzi a získal též Cenu české filmové kritiky pro objev roku a dva České lvy za nejlepší hudbu a zvuk.

Podle Altrichtera si možná někteří diváci budou muset chvíli zvykat na Vandamův ostrý slovník. "Postupně pochopí, že se za drsnou vrstvou skrývá lidský příběh, který vezme za srdce každého. Má to být film přímý, našláplý, vtipný, má gradovat a vyústit v zajímavý konec," doufá režisér.

Ten znovu spolupracuje s rumunským kameramanem Cristianem Pirjolem. "Jeho kamera ukáže trochu jiný pohled na české sídliště, než na jaký jsme zvyklí. Ukáže ho tak, jak ho vnímá hlavní hrdina sám, v dlouhých záběrech ukazujících až nostalgicky 'krásu' architektury dřívějších časů," doplňuje.

Jako sídlištní lokace filmaři zvolili pražské části Opatov a Háje, točit se ale bude také v centru včetně Národní třídy nebo v Kunratickém lese.

Film Národní třída vzniká v česko-německé koprodukci. Producenty za Českou republiku jsou Pavel Strnad a Petr Oukropec ze společnosti Negativ, držitelé letošního Českého lva pro nejlepší film za snímek Bába z ledu. Za německou stranu se na snímku podílí společnost 42film a televizní stanice ZDF. Projekt podpořily Státní fond kinematgorafie, německý Mitteldeutsche Medienförderung a evropský fond Eurimages.