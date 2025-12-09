Film

Jarní ofenziva České televize: Nové díly superoblíbeného pečení i novinka od Stracha

před 7 hodinami
Česká televize na úterní tiskové konferenci na Kavčích horách odhalila své jarní programové schéma na rok 2026. Diváky čekají další díly pořadu Peče celá země, detektivní série Místo zločinu Zlín nebo premiéra filmu Lajf s Jiřím Mádlem a Sophií Šporclovou. ČT edu pak přinese nový projekt DouČTo – sérii živých lekcí pro deváťáky a jejich rodiče.
Nové díly soutěžního pořadu Peče celá země Česká televize začne vysílat od 3. ledna 2026.
Nové díly soutěžního pořadu Peče celá země Česká televize začne vysílat od 3. ledna 2026. | Foto: Česká televize

Oblíbený soutěžní pořad Peče celá země Česká televize uvede od 3. ledna 2026. Čtvrtá řada nabídne nové výzvy, originální recepty, vyšší úroveň soutěžících a nově i podcast Dopečeno. Nová řada kriminální kolekce Místo zločinu tentokrát zamíří do Zlína. Premiéra je plánována na 5. ledna 2026 na ČT1. Tvůrci slibují napínavé kriminální příběhy zasazené do unikátního prostředí města s výrazným industriálním charakterem.

Film Lajf o skupince lidí, kteří plánují ukončit svůj život, režíroval Jiří Strach podle scénáře Marka Epsteina.
Film Lajf o skupince lidí, kteří plánují ukončit svůj život, režíroval Jiří Strach podle scénáře Marka Epsteina. | Foto: Česká televize

Diváci se dočkají také premiéry filmu Lajf, který vypráví příběh pěti lidí plánujících sebevraždu. Film režíroval Jiří Strach a věnuje se závažnému tématu s citem, nadhledem i černým humorem. V hlavních rolích se představí Jiří Mádl a Sophia Šporclová.

Výuka pro deváťáky, seriál Filter i cyklus Generace Nika

"ČT edu spustí od 6. ledna 2026 nový projekt DouČTo - sérii živých lekcí pro deváťáky a jejich rodiče, které budou každý týden v úterý od 18 hodin dostupné na YouTube a Twitchi. Certifikovaný lektor během čtrnácti kapitol provede žáky přípravou na přijímačky v přímém přenosu a v interakci s diváky," uvádí generální ředitel České televize Hynek Chudárek.

Digitální platforma iVysílání obohatí svou nabídku o tři nové původní projekty: seriál Filter, dokumentární sérii Watchparty a cyklus Generace Nika. Diváci se mohou těšit i na premiéry a návraty kultovních titulů, mimo jiné Babylon Berlín, Geniální přítelkyně, Cruel Love, The Office, Afterparty či Červený trpaslík.

Nová řada kriminální kolekce Místo zločinu tentokrát zamíří do Zlína. Premiéra je na ČT1 plánována na 5. ledna 2026.
Nová řada kriminální kolekce Místo zločinu tentokrát zamíří do Zlína. Premiéra je na ČT1 plánována na 5. ledna 2026. | Foto: Česká televize

ČT art zahájil svou 13. sezonu s rekordním hodnocením divácké spokojenosti 8,6 z 10. Jarní program přinese například pořady HaDivadla - Padesátka na krku, To je tanec!, Ikony Kamila Střihavky, nebo Textaři, centra DOX - Za uměním, Stivín, improvizovaný portrét, Štěpán Rak: Kytarou ke kořenům, Kroky a skoky české animace nebo O milkování, lásce a zradě.

Dětský program ČT :D připravuje pokračování večerníčku Čtyřlístek, další díly Pohádkové pátračky a také oslavy 45. výročí Studia Kamarád. Ze zahraničních seriálů uvede například Tobiáš Lolness, Belfort a Lupin, Byl jednou jeden předmět, Atomákov a Vegesauři. Do vysílání se vrátí i legendy Gumídci nebo Phineas a Ferb.

Stanice ČT sport oslaví 20 let od svého vzniku, 70 let od prvního mezinárodního sportovního přenosu a 70 let nejdéle vysílané televizní relace Branky, body, vteřiny. Diváky čekají zimní olympijské hry 2026, mistrovství světa v hokeji a fotbale nebo světový šampionát v krasobruslení, který bude po 33 letech hostit Praha. Novinkou je i vylepšená aplikace a web ČT sport, které divákům nabídnou jednodušší cestu ke všem sportovním přenosům na digitální platformě.

 
