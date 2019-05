Festival v Cannes: V Jarmuschově filmu zombie probouzí klimatická apokalypsa

Americký režisér Jim Jarmusch v úterý večer zahájil letošní ročník festivalu v Cannes filmem, ve kterém zpěvák Iggy Pop a další zombie požírají lidi zaživa.

Snímek podává hořkou zprávu o současné americké společnosti, skotačení zombie však zcela nenaplnilo očekávání kritiků.

V Cannes bude Jarmuschův film zápasit o hlavní cenu, takzvanou Zlatou palmu, o kterou dále usilují novinky etablovaných režisérů Quentina Tarantina či Pedra Almodóvara, stejně jako debuty začínajících filmařů.

Jarmuschova novinka, jež se jmenuje Mrtví neumírají a kterou česká kina začnou promítat 4. července, se odehrává v poklidném městečku Centerville. Má jedno bistro, jednu policejní stanici a jednu benzinovou pumpu - a podle recenzenta filmového časopisu Variety by se klidně mohlo jmenovat Městečko Twin Peaks.

Ve filmu místní obyvatelé začnou čelit hordám zombie vylézajících z hrobů. To je však jen první plán, v tom druhém se snímek vypořádává s lidmi popírajícími změnu klimatu, americkou politikou nebo konzumním světem závislým na smartphonech.

Policisty, kteří se snaží bojovat s nemrtvými, ztvárnili Adam Driver, herečka Chloë Sevignyová a Bill Murray, jenž už s režisérem spolupracoval na snímku Zlomené květiny. K dalším hvězdám Jarmuschovy novinky patří popová zpěvačka Selena Gomezová, herečka Tilda Swintonová - zde šermující se samurajským mečem - nebo zpěvák Tom Waits coby místní poustevník.

Šestašedesátiletý režisér Jim Jarmusch, významná osobnost americké nezávislé kinematografie, je v Cannes častým hostem. Jeho nový snímek na úterní slavnostní zahajovací projekci vzbudil salvy smíchu, u kritiků se ale jednoznačně vlídného přijetí nedočkal. Recenzenti si stěžují zejména na pomalé tempo vyprávění, přestože některé vtipy se prý opravdu povedly.

Jarmuschův nový film Mrtví neumírají začnou česká kina promítat 4. července. | Video: CinemArt | 01:59

Film Mrtví neumírají je protkán odkazy na klasiky hororového žánru, například na úvodní záběr Noci oživlých mrtvol režiséra George A. Romera z roku 1968. Kromě toho má ale snímek další rovinu, ve které se například herci zastaví a probírají, jakým směrem se bude příběh dál ubírat - a stěžují si, že jim Jim, tedy režisér Jarmusch, dopředu neprozradil víc podrobností ze scénáře.

Ne všem se takové pasáže líbí. Kritik britského listu Guardian Peter Bradshaw napsal, že Mrtví neumírají chvílemi podléhají svým vlastním zombie, "návykové apatičnosti v tom, jak strašně chtějí být uvědoměle cool". Podle Bradshawa je snímek vtipný, ale k ničemu nesměřuje.

Dle dalších ohlasů Jarmusch jen těží z už tak dost vytěženého žánru, k němuž nic moc nepřidává. Přesto vymyslel vtipné pasáže, v nichž například zpěvák Iggy Pop hraje zombie závislou na kofeinu. Jindy hordy nemrtvých táhnou ulicemi, jen aby našly wi-fi signál.

"Se zahajovacími filmy v Cannes je vždy ten problém, že od nich čekáte něco výjimečného," hodnotí Marta Balagaová, kritička filmové agentury Cineuropa. "Přitom lidé se chvílemi smáli a opravdu se snažili v tom filmu najít zalíbení."

Dění v Jarmuschově snímku rozpohybuje používání metody takzvaného hydraulického štěpení, anglicky známé pod názvem fracking, která je dlouho kritizována za negativní dopady na životní prostředí. Jarmusch ji využil po svém a učinil z ní důvod, proč mrtví začínají vylézat z hrobů.

Režisér se tímto způsobem vysmívá všem, kdo popírají změny klimatu, zároveň ale také kritizuje apatickou společnost, která se ani vstříc hrozbě nedokáže spojit. To platí také o policistech, které sice režisér zpodobil tak, že se obyvatelům snaží pomoct, proti zombie jsou ale bezbranní.

V jiných scénách si film utahuje ze současného amerického prezidenta Donalda Trumpa. Jeden z obyvatelů fiktivního městečka Centerville, kterého hraje Steve Buscemi, je odhodlán za každou cenu zastavit příliv zombie migrantů, a tak nosí kšiltovku s nápisem "Udělejte Ameriku znovu bílou", což je zjevná narážka na Trumpovu čepici z volební kampaně s heslem "Udělejte Ameriku znovu velikou". Vtip spočívá v tom, že největším kamarádem Buscemiho postavy je ve filmu černoch hraný Dannym Gloverem.

Film Mrtví neumírají soutěží na 72. ročníku filmového festivalu v Cannes, který pořadatelé jinak označují za "politický a zároveň romantický".

Prezident poroty, mexický režisér Alejandro González Iñárritu, už před úterní zahajovací projekcí Mrtví neumírají kritizoval plány Donalda Trumpa na stavbu zdi podél americké hranice s Mexikem. "Je to nebezpečné a kruté," konstatoval Iñárritu.

"Chlápci jako on vládnou pomocí vzteku, hrozeb, hněvu a lží. Vymýšlejí si události a cpou to lidem do hlav, až ty výmysly někteří začínají považovat za skutečné věci a fakta," řekl Iñárritu o Trumpově imigrační politice.