Český film o Janu Žižkovi bude stát stovky milionů, husitského vojevůdce ztvární Američan Foster

Film režiséra a bývalého reprezentanta v judu Petra Jákla o vojevůdci Janu Žižkovi by se mohl stát nejdražším projektem české kinematografie. Hlavní roli ztvární Američan Ben Foster.

Americký herec Ben Foster ztvární titulní roli v připravovaném historickém velkofilmu Jan Žižka producenta a režiséra Petra Jákla. Včera to oznámili tvůrci.

Sedmatřicetiletý Foster účinkoval ve snímku podle videoherní série Warcraft: První střet či v akčních filmech X-Men: Poslední vzdor a 3:10 Vlak do Yumy. Za několik dnů dorazí do Prahy, natáčení začne příští měsíc.

"V Americe je to momentálně stoupající hvězda, o které se říká, že je jednou z nejvybíravějších," uvedl Jákl, který prý od chvíle, kdy na projektu začal pracovat, pro hlavní roli hledal rodilého mluvčího.

"Jan Žižka je evropský vojevůdce a stálo by za to, aby se o něm dozvěděl svět. Kdybychom to točili v češtině, nedostalo by se to příliš daleko za hranice naší republiky," dodal Jákl ve včerejším pořadu Petra Šimůnka na stanici Český rozhlas Plus.

Z života husitského vojevůdce Žižky si prý režisér vybral tu část, která je nejatraktivnější pro vývoj postavy. "Jedná se o období, kdy se z něj stával ten vojevůdce a teprve se formoval," upřesnil Jákl, který se jinak snaží dbát na historickou autenticitu a pro potřeby filmu upravuje minimum.

"Snažím se měnit co nejmíň, ale samozřejmě z této doby se o Žižkovi plno věcí neví. Nejdůležitější pro mě je ve vyznění filmu ta podstata," dodal.

S Jáklem na snímku pracuje hollywoodský producent Cassian Elwes, který stojí za desítkami známých titulů, jako je například pět let starý Klub poslední naděje.

"Zamiloval jsem se do tohoto scénáře i dvou předchozích Petrových snímků. Myslím, že na tomto filmu odvede skvělou práci," sdělil producent Elwes, který už s představitelem hlavní role Benem Fosterem spolupracoval roku 2013 na filmu Ain't Them Bodies Saints.

Do kin v Česku a také ve světě by se snímek Jan Žižka měl dostat roku 2020. Už deset týdnů běží přípravy na natáčení, které zejména ve středních a jižních Čechách začne příští měsíc. "Jelikož pak většinou trávím dlouho v postprodukci a snažím se to udělat do detailů, myslím, že v roce 2020 by mohla být premiéra," doplnil režisér pro Český rozhlas Plus.

Čtyřiačtyřicetiletý režisér a bývalý reprezentant v judu Petr Jákl je autorem hororu Ghoul, na nějž do biografů přišlo 128 tisíc diváků, nebo thrilleru Kajínek, který v českých kinech vidělo téměř 800 tisíc lidí a další miliony v televizi.

Pro svůj nadcházející film o Janu Žižkovi začal režisér již před rokem hledat tisíce komparsistů. Za podporu České unie bojových umění uspořádal několik náborů stovek dospělých bojovníků i bojovnic včetně dětí s prakem. Zvlášť ho zajímali ti, kteří ovládají bojové sporty, šerm nebo jízdu na koni.

Velkofilm Jan Žižka bude podle plánů nejdražším či jedním z nejdražších projektů české kinematografie, rozpočet má dosahovat stovek milionů korun. Přesné číslo ale režisér Jákl zatím nesdělil. "Získáváme další a další herce, zejména nároky těch zahraničních jsou obrovské. Ale jsou to stamiliony a dostáváme se výš," vysvětlil režisér.

Jeho chystaný snímek již vloni získal záštitu ministerstva pro místní rozvoj.

K dosud nejnákladnějším filmům ve střední Evropě patří koprodukční snímek Juraje Jakubiska Bathory, který měl rozpočet zhruba 328 milionů korun. V kinech ho zhlédlo 912 tisíc diváků.

Jan Žižka již byl námětem několika filmů. Nejznámější je husitská trilogie režiséra Otakara Vávry Jan Hus, Jan Žižka a Proti všem, kde vojevůdce Žižku ztvárnil Zdeněk Štěpánek.

Dále se Jan Žižka objevil ve snímku určeném spíše dětem Na Žižkově válečném voze, kde ho hrál Ilja Prachař, nebo v polském velkofilmu Křižáci. Postava Žižky byla už v němé vlastenecké fresce z roku 1919 Utrpením ke slávě.