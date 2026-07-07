Jan Hřebejk natočil satirický seriál Na tělo. Představí ho v Karlových Varech

Režisér Jan Hřebejk v úterý na karlovarském filmovém festivalu představí nový satirický vztahový seriál o krizi středního věku Na tělo. Světové premiéry se dočká kolumbijský film Pět let a čtyři měsíce a představen bude také film Matěje Chlupáčka Zmizení Sáry Lindertové, který vznikl podle knižní předlohy.
Seriál Na tělo natočil Jan Hřebejk podle scénáře Martiny Formanové mapuje v něm životy spolužáků po 30 letech od třídního srazu. Právě tam se začnou drolit jejich masky i přetvářky, ožívají staré city a znovu se rozdávají karty. V hlavních rolích se představí Iva Janžurová, Zuzana Bydžovská, Bolek Polívka, Tomáš Měcháček nebo Klára Issová.
Ve velkém sálu Thermalu se 7. července uskuteční světová premiéra účastníka hlavní soutěže festivalu, kolumbijského snímku Pět let a čtyři měsíce.
"Toto velmi poutavé a sugestivní drama zpracovává smutnou stránku současné kolumbijské reality, a to jsou desítky tisíc zmizelých lidí během kartelových válek a soubojů kartelů se státní mocí. Jako v řadě dalších filmů letošního ročníku festivalu v centru dění stojí silná žena, která pátrá po tom, se stalo jejímu staršímu synovi. Tento snímek jsme objevili na prezentaci nehotových projektů na velkém festivalu v San Sebastiánu a jsme nesmírně šťastni, že režisérská dvojice Juan Miguel Gelacio a Esteban Hoyos García odbýt světovou premiéru právě v Karlových Varech," řekl umělecký ředitel festivalu Karel Och.
V soutěžní sekci Horizonty, která přináší výběr nejzajímavějších titulů ze současné světové produkce, se představí drama Žluté dopisy. Vítězný snímek letošního Berlinale je příběhem zápasu s mocí.
V dalším programu se přestaví Unie filmového průmyslu, nově založená profesní organizace zastupující český audiovizuální průmysl. Uskuteční se také setkání se zástupci společností Canal+ a Barletta a představení nového projektu Zmizení Sáry Lindertové. Film Matěje Chlupáčka vznikl podle stejnojmenné knižní předlohy Kateřiny Šardické a vypráví příběh studentky psychologie Sáry, která jednoho dne cestou z práce domů záhadně zmizí v metru a jedinou stopou zůstává mrazivý záznam z bezpečnostní kamery.
Jubilejní 60. ročník Mezinárodního filmového festivalu v Karlových Varech začal 3. července a potrvá do 11. července. V soutěžních sekcích Hlavní a Proxima a nesoutěžní sekci Zvláštní uvedení nabízí 37 filmů, z toho 15 debutů. Program je na stránkách festivalu.
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