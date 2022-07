"Žijeme v divné době, covid nám zavázal oči." Bartoška zahájil karlovarský festival

19:14

"Protože vloni jsme měli ten covidový ročník a vše bylo nějak vykloubené, nevznikla žádná nová festivalová znělka. Letos si to vynahradíme, režisér Ivan Zachariáš pro nás novou znělku připravil," říká Eben a pouští černobílou znělku s herečkou Ivou Janžurovou. Ta čeká na policejní služebně, kam přišla, protože jí zloděj odcizil sošku z karlovarského festivalu. "Jakou může mít taková cena cenu?" ptá se policista. "No, velkou, to je za celej můj…" - "Máte na to nějaký papír, účtenku?" - "To nemám."

Janžurová se následně ze služebny ptá Jiřího Bartošky. Ten esemeskou odepíše, že soška má nevyčíslitelnou cenu. "Hm, to mi moc nepomohlo. Tak já tam napíšu třeba tisíc korun?" navrhuje policista. Pointu se nesluší prozrazovat, znělka bude brzy online.