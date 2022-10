Jak vypadá znásilnění. Seriál otevírá důležité téma, osvětu však umí líp než drama

Tereza dokončuje školu, chystá se napsat knihu a zdánlivě ji nic netrápí. Až na jednu vzpomínku starou pět let. Tehdy ji někdo znásilnil. Nebyl to žádný "úchyl" z temné uličky, stalo se to – jako drtivá většina znásilnění – mezi dvěma lidmi, kteří se dobře znali. A kteří si to pamatují úplně odlišně. Na těžké téma hledí bez předsudků nový český seriál Pět let.

Na brněnském festivalu televizní tvorby Serial Killer letos v kategorii nejlepších webseriálů střední a východní Evropy opět zvítězil tuzemský projekt. A Česká televize jej hned po premiéře a tomto úspěchu zpřístupnila ve webovém iVysílání. Série Pět let scenáristky Sáry Zeithammerové a režiséra Damiána Vondráška představuje další signál, že internetová hraná tvorba je u nás na vzestupu.

S úspěšnými projekty Semestr a #Martyisdead nejprve přišly soukromé internetové televize, "Marty" dokonce získal prestižní mezinárodní cenu Emmy. A brzy se přidala Česká televize s projekty cílícími na mladé, navazujícími na světové trendy.

Novinka Pět let se pouští do těžké látky. Chce bourat stereotypy, nevyprávět příběh o zlém násilníkovi a jeho bezmocné oběti, ukazovat, co vše znásilnění může znamenat, a nestavět se ani na jednu stranu.

Režisér Damián Vondrášek už svými studentskými snímky z FAMU jako Vězení či Hranice ukázal, že umí pojednávat o současných problémech aktuální filmovou řečí. V prvním případě civilně a po vzoru rumunské nové vlny, v tom druhém s příchutí thrilleru. Teď poprvé natočil něco, co sám nenapsal. Navíc desetidílný seriál s celovečerní stopáží.

Jakkoli Vondrášek opět prokazuje cit pro vedení herců a civilní tóny, jakkoli scénář na problematiku hledí z mnoha perspektiv, tentokrát tvůrci uvízli ve snaze říci o tématu co nejvíce.

Tereza se kdysi se spolužákem Davidem dobře bavila na maturitním večírku, užívala si s ním v klubu, ráda šla k němu domů. Ale tam se situace - i kvůli přemíře alkoholu - zkomplikovala. A došlo k aktu, na který David prakticky zapomněl. Jenže Tereza si odnesla traumatickou vzpomínku. Až po dlouhé době sbírá odvahu se s ní vyrovnat. Náhodné setkání po pěti letech ji přiměje, aby Davida konfrontovala s tím, kterak to tehdy cítila.

0:59 Seriál Pět let měl premiéru na festivalu Serial Killer. K vidění je v iVysílání České televize. | Video: Česká televize

Seriál poté ukazuje, jak oba situaci vnímají. Že David se cítí ukřivděně, Tereza leckdy nepochopená a zneužitá, nejen Davidem. Takřka celé okolí - od matky po redaktorku, jež čeká na její literární debut - není na Terezině straně, manipuluje jí, říká jí, jak se má cítit, co má dělat.

Jediná žena, která na její straně naopak stojí, zase od raněné hrdinky nedostane příležitost pomoct. A tady někde se pozvolna začíná dostavovat pocit, že autoři především hodlají odhalit problém ze všech možných hledisek - a nebrat na zřetel, jestli to dramaturgicky funguje.

Tereza je zachycená jen v tenzi. Ať už na ni křičí její šablonovitě pojatá matka nebo redaktorka, či je se svou holkou, již si zase nechce pustit k tělu, jde jen o vyhrocené chvíle. Přitom právě scény s partnery patří k těm povedeným, David i Tereza se svými přítelkyněmi otevřeně a všedně řeší, co se právě děje, divák má možnost pocítit empatii k oběma, jenže pouze na pár okamžiků. Pak se zase do děje začnou vkrádat nadbytečné vedlejší postavy.

Byť se seriál snaží nabídnout dva úhly pohledu a do konce nechává diváky napjaté, jak to vlastně bylo, jak se k tomu všichni postaví, vše jako by se odehrávalo jen pro tento záměr.

Takřka není prostor, kdy by si hrdinové vydechli, kdy by nežili jen pro drama, které je na stole. Navíc množství situací nepůsobí věrohodně. Ať už jde o scény z nakladatelského provozu, či některé chvilky, jež v zájmu vypravěčské zkratky nechávají dělat hrdiny podivné věci. Třeba když jde David do obchodu pro víno, zároveň má naplánovanou schůzku se spolužákem, kterého tři roky neviděl. Chce se sejít, aby mu potvrdil, jak tehdy na večírku vše probíhalo. Kdy jindy to řešit, když zrovna teď čeká aktuální přítelkyně u jeho rodičů nejen na víno, ale hlavně na to, až oznámí zásnuby?

Navíc o něco později už spolu oba hoši hrají tenis, jako by se to dělo každý týden, byť se tři roky neviděli. Takových momentů je v seriálu až příliš. Leckteré by šlo odpustit. Ale těžko lze pominout fakt, že navzdory snaze o až detektivní střídání úhlů pohledu je vlastně poměrně obtížné mít po většinu času pro oba hrdiny pochopení. David se jen brání tomu, aby si něco připustil, Tereza si zase odmítá připouštět kohokoli k tělu. Není to nic nepředstavitelného, asi by to tak ve skutečnosti mohlo být, ale protagonisté nemají dost prostoru na nic jiného. Neustále řeší nějaké dílčí potíže s vedlejšími postavami, které poněkud mechanicky plní své role.

Když pak přijdou závěrečné zvraty, když se stane něco, co by mělo a mohlo zarezonovat, chybí čas. Celé finále se odbude jako lusknutím prstů, nelze ho prožít s aktéry, kteří přitom oba prodělali vnitřní proměnu, prokázali odhodlání i odvahu postavit se k životu a blízkým jinak než dosud.

Je to škoda, protože téma i námět jsou skvělé, nosné okamžiky příběhu dobře vymyšlené. Ale Pět let nakonec mnohem více funguje jako osvětový pořad než coby strhující drama. Je tu několik podařených, odpozorovaných situací, kdy si partneři dovedou ublížit, nebo se naopak sblížit pomocí zdánlivých drobností. Jenže na každý takový živý moment připadá až příliš těch "instruktážních", kdy divák jen uznale pokývne hlavou, že takhle nějak to asi často bývá.

Silné drama by mělo umět promluvit i k těm, kdo stále žijí ve světě, kde je v pořádku podobné události bagatelizovat. Nebo ke komukoli, kdo chce především vidět příběh a silné hrdiny - a teprve poté téma v pozadí.