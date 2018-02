Jak se z Hana Sola stal vesmírný pašerák? Trailer představuje nový film ze světa Hvězdných válek

před 2 hodinami

Teprve tři měsíce před premiérou se fanoušci sci-fi ságy Star Wars dočkali traileru z nejnovějšího filmu. Postavu vesmírného pašeráka, jehož dříve hrál Harrison Ford, přebírá mladý hollywoodský talent Alden Ehrenreich.

Po nedělní třičtvrtěminutové ukázce, která měla premiéru během finále ligy amerického fotbalu Super Bowl, společnost Walt Disney Company v pondělí večer středoevropského času vydala plnohodnotný teaser trailer z filmu Solo: A Star Wars Story. Odehrává se ve sci-fi světě Hvězdných válek a dějově předchází událostem z jejich čtvrté epizody natočené roku 1977.

Ve filmu popisujícím, jak se z Hana Sola stal neomalený vesmírný pašerák, nebude chybět loď Millenium Falcon ani řev chlupatého druhého pilota Chewbaccy, v českém znění známého jako Žvejka.

"Od chvíle, kdy mi bylo deset let, jsem podváděl na ulici. Z letecké akademie mě vykopli, protože jsem dělal, co se mi zachtělo. Stanu se pilotem, a to tím nejlepším v galaxii," říká v traileru Solo.

Toho v původních Star Wars ztvárnil Harrison Ford, jemuž je dnes ale pětasedmdesát let a těžko by mohl hrát mladší verzi sebe sama. V novém snímku proto jeho roli přebere osmadvacetiletý Alden Ehrenreich, jenž bývá označován za velký hollywoodský talent - s Woodym Allenem spolupracoval na Jasmíniných slzách, účinkoval ve filmu Ave, Caesar! bratří Coenů či v Pravidla neplatí režiséra Warrena Beattyho.

Přesto časopis Hollywood Reporter uvedl, že Ehrenreich s rolí zápasil. Ke konci natáčení mu s hereckým výkonem prý musel pomoct najatý kouč.

V nyní vydaném traileru Ehrenreich účinkuje v několika scénách, často má na sobě kožich. "Ehrenreich hraje vesmírného banditu jako většího zelenáče, s menší jiskrou, spíš jako darebu, který se teprve hledá a ještě neobjevil bezstarostnost svého předchůdce," zhodnotil britský deník Guardian na základě traileru.

Ten zachycuje i zřejmě klíčovou scénu příběhu, kdy se Solo stane členem pašerácké bandy vedené Tobiasem Beckettem, jehož hraje Woody Harrelson.

Ve filmu dále účinkují Emilia Clarkeová jako postava zvaná Qi'Ra, Thandie Newtonová nebo Donald Glover v roli mladého Landa Calrissiana, rovněž známého z původní trilogie Hvězdných válek.

Agentura AP připomíná, že trailer jako by avizoval film s maličko pochmurnější náladou, než fanoušci prvně čekali. Původně měli Sola: A Star Wars Story natočit Phil Lord a Christopher Miller, tedy režiséři Lego příběhu či snímku 21 Jump Street, kteří jsou známí svým smyslem pro humor.

Se společností Lucasfilm, která film pod hlavičkou Disneyho vyrábí, se ale režiséři po půl roce příprav rozešli kvůli "tvůrčím neshodám". Oborové časopisy tehdy spekulovaly, že filmaři na place příliš improvizovali, což se nelíbilo scenáristovi a veteránovi ságy Star Wars Lawrencu Kasdanovi.

Vloni v červenci režisérskou dvojici nahradil osvědčený hollywoodský autor Ron Howard, režisér například Apolla 13. Poslední klapka padla v říjnu.

Časopis TheVerge.com na základě traileru míní, že podobně jako předloňský první samostatný film ze světa Hvězdných válek - tedy Rogue One: Star Wars Story - také snímek o Hanu Solovi působí jako pokus o překročení žánru sci-fi, tentokrát až někam ke gangsterce.

Česká kina začnou film Solo: A Star Wars Story promítat 24. května. Časopis Forbes v této souvislosti upozorňuje na nezvykle pozdní start marketingové kampaně. Z titulů Lucasfilmu takto na poslední chvíli naposledy v minulé dekádě začala propagace čtvrtého dílu Indiana Jonese a Království křišťálové lebky.