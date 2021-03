Jak se rodí ekoterorista. Film vypráví o Unabomberovi, který vraždil ve jménu přírody

Na festivalu Berlinale, který letos probíhá výhradně on-line, byl uveden hraný film Ted K. Vypráví o životě teroristy Unabombera, jenž ve Spojených státech více než dvě dekády zasílal bomby na univerzity, aerolinkám a technologickým společnostem.

Newyorský režisér Tony Stone je poměrně novým jménem světové kinematografie. O pozornost si teď říká svým druhým snímkem Ted K, který se vrací k případu amerického teroristy Unabombera. Natočil ho v místech, kde muž narozený jako Theodore Kaczynski pobýval, a při přípravách mluvil s některými lidmi, kteří jej poznali.

Dnes osmasedmdesátiletý Kaczynski byl dnešním slovníkem osamělý vlk. Majitel matematického doktorátu z Harvardu se rozhodl žít v lesích, bez elektřiny a tekoucí vody, maximálně soběstačně. Odmítal technologické vymoženosti moderní civilizace. Protože ta ho ale dohnala i ve státě Montana na severozápadě USA, začal se mstít.

Koncem 70. let minulého století spustil sérii sabotáží a bombových útoků na akademiky, univerzity, obchody nebo aerolinie. Pokračoval v nich až do zatčení v roce 1996. Používal především vlastnoručně vyrobené dopisové bomby, má na svědomí 3 mrtvé a 23 zraněných. Dodnes si za to odpykává trest v coloradském vězení. Na doživotí, bez možnosti podmínečného propuštění.

Ve filmu Ted K teroristovi propůjčil tvář Sharlto Copley, sedmačtyřicetiletý jihoafrický herec známý z filmů jako District 9 nebo Zloba - královna černé magie. Kaczynského ztvárnil coby frustrovaného muže, který nikdy nedokázal navázat kontakt se ženou a tím, co dělal, se mstil za devastaci přírody.

Právě úspěchy se sabotážemi a později teroristickými útoky dodávaly Kaczynskému sebevědomí, že proti civilizaci není bezmocný.

Americká tajná služba FBI ho dlouho nemohla dopadnout. Pomohl jí až teroristův bratr, když sourozence identifikoval dle eseje Průmyslová společnost a její budoucnost, kterou Kaczynski rozeslal do médií. V září 1995 ji otiskly deníky Washington Post a New York Times, jimž terorista sliboval, že výměnou za zveřejnění textu přestane s útoky.

Scéan z filmu Ted K. | Video: Berlinale

Pátrání a kriminální žánr však pro snímek Ted K nejsou tak důležité. Tony Stone se už dřív zabýval člověkem žijícím mimo civilizaci a přežitím v odlehlé přírodě. A tentokrát chce diváky dostat do mysli ekoteroristy.

Činí tak intenzivními obrazovými prostředky, často natáčí pomocí teleobjektivů a zdůrazňuje rozměr přírody i její devastaci. Používá mnoho sytých barev i zpomalený pohyb.

Zvuková stopa utlumuje a upozaďuje hlasy všech, s nimiž Unabomber mluví. A naopak mnohokrát cituje z textů, jež po sobě terorista zanechal. Nezazní tedy žádná diagnóza zvenčí, nedozvíme se, že Unabomber byl patrně paranoidní schizofrenik, jen že sám zdůrazňoval svou frustraci a údajnou racionalitu.

"Říká, se, že vražda není řešení. Ale historie často ukázala opak," uvažuje Kaczynski ve filmu, který jeho úvahám dává prostor. "Budou moje činy motivovat veřejnost, nebo je naopak od boje proti technologické modernitě odpudí?" přemítá.

I když o případu existuje film i televizní seriál, snímků o ekologicky motivovaném terorismu není mnoho. V americké kinematografii lze z poslední doby připomenout hlavně Noc přichází od režisérky Kelly Reichardtové o trojici, která výbušninou zaútočí na přehradu. Případně ještě Zoufalství a naděje, čtyři roky starý comeback scenáristy a režiséra Paula Schradera o knězi konfrontovaném s ekologickým aktivismem.

Novinka Tonyho Stonea dává pouze nahlédnout do teroristových myšlenek, psychických stavů a úvah, nepředkládá žádné závěry.

Devastace planety od druhé poloviny 20. století nicméně pokročila a současná společnost se mimo jiné potýká s fenoménem takzvaného environmentálního žalu, tedy depresemi způsobenými ekologickými náklady současného způsobu života. Zdá se zřejmé, proč Stone natočil film o Unabomberovi právě teď.

"Rozumím jeho myšlence a chápu, z čeho vychází," řekl před dvěma roky časopisu Respekt ostatně i agent FBI James R. Fitzgerald, který se podílel na Unabomberově dopadení. Kaczynského případ považuje za připomínku, že nebezpečí nepochází jen zvenčí západních společností jako v případě teroristické organizace Islámský stát.

Tlak na planetu se zvyšuje a s ním roste i tlak na ty, kteří by se chtěli stavět na odpor. Podle snímku Tonyho Stonea je tak nevyhnutelné, že se objeví noví Unabomberové. Prostřednictvím filmu si můžeme představit jejich vnitřní svět.