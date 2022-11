Jak se králi Karlovi rozpadlo manželství s Dianou. V seriálu chce svrhnout královnu

Ústecký krajský soud v pondělí poslal za vraždu ženy v Chomutově Martina Holuba na 26 let do vězení. Muž podle soudu svou spolubydlící omámil, svázal, zabalil a ukryl na balkon, žena se udusila. Čtyřiadvacetiletý Holub u soudu řekl, že svého činu lituje. Soud mu uložil souhrnný trest za vraždu, vydírání a nedovolenou výrobu a jiné nakládání s omamnými a psychotropními látkami a s jedy. Státní zástupce Vladimír Jan navrhoval muži výjimečný trest 27 let.

Vražda se stala loni v srpnu v bytě oběti. Holub jí nejprve podle obžaloby dal do kávy léky a poté jí na ústa přiložil dámskou vložku zabalenou do silonové punčochy a složenou látkovou tašku. Hlavu jí omotal županem a košilí. Oběť následně svázal elektrickými kabely či lepicí páskou a zabalil do několika látek, které převázal, a způsobil jí tak mnohočetná zranění. Poškozená podle obžaloby zemřela v důsledku udušení. Holub oběť ukryl na balkon. Následně z bytu podle obžaloby odcizil několik věcí jako televizory, prstýnek a počítač.