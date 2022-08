Jak se dali dohromady povstalci. Trailer představuje seriál ze světa Star Wars

Společnost Walt Disney Company zveřejnila první trailer ze seriálu Andor, který se odehrává ve světě Hvězdných válek. Premiéru bude mít 21. září ve videotéce Disney+ a hlavní roli Cassiana Andora v něm opět ztvární populární herec Diego Luna.

Jak píše americká CNN, seriál dějově předchází filmu Rogue One: Star Wars Story z roku 2016, který se v chronologii Hvězdných válek odehrával mezi třetí a čtvrtou epizodou. Vyprávěl o skupině povstalců, jež se snaží ukrást plány Hvězdy smrti, tedy zničující zbraně mocného impéria.

Novinka vylíčí život budoucího rebelského špiona Andora pět let předtím, než k těmto událostem došlo a než se podařilo zorganizovat odboj vůči galaktické říši. V době, kdy se seriál odehrává, je Andor zatím jen řadovým zlodějem.

"Jestli chceš krást od impéria, prostě tam přijď a dělej, že mezi ně patříš. Jsou na sebe tak hrdí, tak zaopatření a tak spokojení sami se sebou, až si ani nedokážou představit, že by se mezi ně někdo jako já dostal," radí jeho postava v traileru.

"Je to zvláštní situace, protože my už víme, čeho je Cassian Andor schopný, on sám to ale v seriálu ještě neví. Potkáváme ho právě ve chvíli, kdy začíná objevovat své schopnosti," popsal Luna v pořadu Good Morning America v televizi ABC. "Seznamujeme se s ním v době, kdy má těžký, temný a občas zajímavý život, protože najednou dostává možnost stát se součástí něčeho většího, komunity, která je na vzestupu," dodává s odkazem na povstalce.

V seriálu se podle něj nebudou vyskytovat rytíři Jedi ovládající mocnou Sílu, magickou energii, jež ve světě Hvězdných válek prochází vesmírem a kterou umí užívat hodní Jediové i zlí Sithové. Video naopak ukazuje fanouškům ságy známý křižník impéria, stíhačky X-Wing a TIE, vojáky zvané stormtroopery nebo Senát sídlící na planetě Coruscant.

Diego Luna je zároveň výkonným producentem. Kromě něj v seriálu účinkují Genevieve O'Reillyová v roli senátorky Mon Mothmy známé z šesté filmové epizody Star Wars, hollywoodské hvězdy Stellan Skarsgård a Forest Whitaker nebo Adria Arjonová proslavená snímkem Morbius. Scénář pěti epizod včetně té první napsal Tony Gilroy, podepsaný pod snímkem Rogue One: Star Wars Story.

První tři epizody budou ve videotéce Disney+ k vidění od 21. září, poslední má mít premiéru 23. listopadu.

Walt Disney Company v poslední době masivně rozšiřuje svět Star Wars. Vloni představila ságu The Book of Boba Fett, letos uvedla samostatný seriál o rytíři Jedi Obi-Wanu Kenobim hraném Ewanem McGregorem, na příští rok chystá třetí řadu The Mandaloriana. Další seriály se budou věnovat rytířce Jedi Ahsoce Tano nebo pašerákovi Landovi Calrissianovi, doplňuje web Theverge.com.