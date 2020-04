Jak se bude točit? Hollywood zvažuje, že by štáby izoloval od přátel i rodiny

Tvůrci z hollywoodských studií přemýšlejí, jak točit filmy v době, kdy se světem šíří koronavirus. Jak píše americký týdeník Variety, studia by se k natáčení ráda vrátila co nejrychleji. Nemohou ale nic podnikat do doby, než budou stanovena jasná pravidla zaručující, že se mezi členy štábů nerozšíří virus.

"Je to opravdu zásadní problém," říká Matthew Baer, producent šest let starého filmu Nezlomný s Jackem O'Connellem a Domhnallem Gleesonem v hlavních rolích. "Z historie už máme příklady toho, co se dá dělat, když lokaci s hotovou scénou zničí hurikán nebo když během natáčení zemře herec. Ale na to, co dělat v případě pandemie, žádná příručka není," dodává.

Herec Tom Cruise známý z filmu Top Gun nebo ságy Mission: Impossible měl letošní léto strávit v Itálii zavěšený na křídlech letadel, uhýbáním před kulkami a složitými honičkami v drahých autech. Kdy ale začne natáčení již jednou odloženého pokračování Mission: Impossible 7, je nyní ve hvězdách.

Podle časopisu Variety Cruise doufá, že v červnu by mohl stanout před kamerami. Kvůli současnému zmatku v informacích o dostupnosti testování i právním rámci ale nic není jisté.

Mezitím producenti s odbory plánují, jak zajistit bezpečnost natáčení. Sdružení amerických režisérů tímto úkolem minulý týden pověřilo Stevena Soderbergha, režiséra devět let starého dramatu Nákaza, jež vypráví o rychlém šíření smrtícího viru. Soderbergh bude další postup probírat s profesními svazy i epidemiology.

Zatím se objevují nápady, že členům štábu by se před vstupem na plac mohla měřit teplota nebo že by se zavedlo pravidelné testování na nemoc covid-19 i protilátky vůči ní.

"Panuje shoda, že ekonomika se musí znova rozjet a že příliš dlouhé otálení by nás mohlo opravdu vážně poškodit," říká Doug Steiner, majitel newyorské produkční firmy Steiner Studios. "Ale nejsem si jistý, jestli se lidi mohou vrátit do práce, dokud nevíme, kdo je nakažený a kdo ne."

Další návrh počítá s tím, že by všichni zaměstnanci štábu v průběhu natáčení žili v hotelech nebo speciálně vyhrazeném ubytování a izolovali se od rodiny i přátel.

Současná situace bude mít každopádně na výrobu filmů výrazný dopad. Pro producenty by mohlo být za daných podmínek složité získat pojištění.

Koronavirus se také podepíše na zaměstnanosti mnoha lidí pracujících v oboru, protože studia se budou snažit co nejvíce snížit počet lidí ve štábu - a stejně tak budou usilovat o to, aby na place byli jen nejnutnější pracovníci a dodržovali povinné rozestupy. To výhledově povede k tomu, že natáčení potrvají déle a budou o to dražší.

Šéfové filmových studií už teď zvažují, že by například režisérům omezili, kolikrát mohou natočit jednu scénu.

V každém přípdě porostou náklady - studia například budou muset pořídit všem členům štábu ochranné masky nebo rukavice, zaměstnat víc lidí na úklid a pravidelnou dezinfekci nebo dohlédnout na to, že maskéři po nanesení make-upu vyhodí všechny štětečky nebo předměty, kterými se dotkli herců.

"Ať se studia rozhodnou jakkoliv, rozpočty na filmy porostou, což povede k nižším ziskům nebo potenciálně vyšším ztrátám," konstatuje Variety.

Pokud budou ve světě také přetrvávat dopravní omezení, tvůrci, kteří dříve preferovali zahraniční lokace, budou muset nyní natáčet v USA. Není tedy jasné ani to, že se Tom Cruise do Itálie nakonec podívá. Tvůrci Mission: Impossible 7 zvažují, zda scény, které měly být natáčeny v Itálii, vynechat, nebo natáčení přesunout na podzim. Jenže nic jim nezaručuje, že se virus na podzim nevrátí v nové vlně, i kdyby v brzké době utichl, dodává časopis Variety.