Jak potkal Rembrandta. Televize natáčí film o Komenském, hrají ho Švehlíkovi

V brněnském studiu České televize pokračuje natáčení filmu nazvaného Jako letní sníh, který přiblíží osudy Jana Amose Komenského. Štáb inscenuje jeho setkání s malířem Rembrandtem van Rijnem, který biskupa a filozofa portrétuje. Natáčení na čas vystěhovalo z obvyklých prostor pořady Dobré ráno nebo Sama doma.

"Natáčíme tu scény, které se odehrávají v Rembrandtově holandském ateliéru. Tam malíř už starého Komenského portrétuje a Komenský mu vypráví o svém životě a vzpomíná. Vznikl tu tedy jednak malířský ateliér, ale také interiér Komenského holandského bytu," popisuje Lubomír Hlavsa. Dvaašedesátiletý režisér má na kontě například polohraný televizní film o Janu Husovi s herci Vladimírem Javorským či Eliškou Křenkovou.

V jeho novince Komenského na sklonku života ztvárnil Alois Švehlík, jeho mladší já pak David Švehlík. Role malíře Rembrandta se ujal Igor Bareš.

Hlavní část natáčení v Brně skončí příští týden, několik scén se bude dodělávat později. To už ale většina materiálu má být ve střižně.

"Film by měl být hotový v říjnu, pak se bude rozhodovat o tom, zda půjde do kin. Zatím jej vyrábíme jako televizní film, ale vzhledem k 350. výročí úmrtí J. A. Komenského v tomto roce věříme, že by mohl zaujmout i distributory. Pak by se do prosince promítal v kinech, potom by jej odvysílala televize," nastiňuje režisér Hlavsa.

Výhodou podle něj je, nakolik dobře historici zmapovali Komenského život. Scénář Martina Fahrnera se tak maximálně drží jeho reálných osudů, i když určitou tvůrčí licenci autor uplatnil.

"Jedním z důvodů, proč jsme si jako námět vybrali právě Jana Amose Komenského, je ten, že se o něm všeobecně ví velmi málo. A to i přesto, že se objevil na čelných místech v hlasování o největšího Čecha. Lidé jej znají jako učitele národů, ale o jeho strastiplném životě podrobnosti neznají," míní režisér Hlavsa. Naráží na anketu Největší Čech, kterou roku 2005 uspořádala Česká televize a kde Komenský s 23 tisíci hlasy skončil na čtvrtém místě, za Karlem IV., Tomášem Garriguem Masarykem a Václavem Havlem.

Filmaři už natáčeli na několika místech ve Zlínském kraji, který štábu přispěl dotací. Ve snímku se tak jako kulisa objeví například hrad Buchlov, tvrz Kurovice, skanzen v Rožnově nebo skanzen v Rymicích.