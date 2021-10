Jak mluví houby a jak roboti: Tipy na pozoruhodné světové dokumenty v Jihlavě

Hřbitovy v hlavním městě, o které se stará Správa pražských hřbitovů (SPH), budou o víkendu otevřeny od 08:00 do 18:00. V pondělí 1. listopadu a v úterý 2. listopadu, tedy v den Památky zesnulých, budou hřbitovy lidem přístupné do 19:00. Sdělila to mluvčí SPH Oldřiška Dvořáčková. SPH, která je příspěvkovou organizací hlavního města, spravuje 32 pohřebišť.

"Apelujeme tak jako v minulosti na veřejnost, aby návštěvu hřbitovů neodkládala na pozdní odpolední a podvečerní hodiny," uvedla Dvořáčková.

Důvodem varování je to, že hřbitovy ve správě SPH nejsou s výjimkou hřbitova na Vyšehradě a Malostranského hřbitova osvětlené. Lidem tak může hrozit úraz. Ze stejného důvodu je v podzimních a zimních dnech upravena i otevírací doba areálů. Hřbitovy ve správě SPH budou lidé od 3. listopadu do konce února 2022 moci navštívit v čase od 8:00 do 17:00.

Ke zvýšené opatrnosti při pohybu v areálech hřbitovů nabádá SPH rovněž v souvislosti s následky prudkého větru, který Prahu zasáhl ve čtvrtek 21. října. Platí to obzvláště pro Olšanské hřbitovy, kde bylo podle Dvořáčkové pádem stromů a větví zasaženo zhruba 40 lokalit. Provoz padesátihektarového hřbitova nicméně omezen nebyl a neplánuje se ani na Dušičky. Nejvíce postižená místa jsou podle informací na webu SPH označená červenobílou páskou.

Následkem větrné kalamity spadlo v areálu Olšanských hřbitovů 16 vzrostlých stromů, řada dalších utrpěla poškození, kdy praskly kmeny a popadaly větve. Na likvidaci škod nyní pracují zaměstnanci SPH a městské organizace Lesy hlavního města Prahy, informovala Dvořáčková.