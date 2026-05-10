Jaká je doopravdy Bára Basiková? ptá se nový časosběrný dokument Heleny Třeštíkové

Mimořádný dokumentární film Heleny Třeštíkové zachycuje padesát let života jedné z nejvýraznějších osobností české hudební scény – Báry Basikové. Sleduje její pestrou kariéru, která začala na rockových scénách, pokračovala v muzikálových rolích a vrcholila populárními hity. Autentický filmový deník ale odhaluje i důležité momenty z jejího soukromého života, včetně dosud nezveřejněných záběrů.
Devadesátiminutový snímek vykresluje osobnost nejen zpěvačky, ale i ženy a matky. Za nezkrotným hlasem v záři reflektorů se skrývá Bára – žena, jež s neobyčejnou otevřeností odkrývá svět plný napětí, vášně i zranitelnosti. Vystupuje před tisíci diváky – a uvnitř svádí tiché osobní boje. Otevřeně mluví o depresích, samotě uprostřed slávy i touze po lásce a přijetí. Snímek, který vstoupí do českých kin 17. září 2026, nyní představuje první ukázku.
Příběh tohoto dokumentu začal v polovině 90. let minulého století. Basiková na tuto chvíli vzpomíná takto: „Setkání s Helenou si vybavuji docela přesně. Bylo to na podzim roku 1996. Přišla za mnou do divadelní šatny, a já jsem už věděla, s jakým nápadem přichází. Tehdy jsme se ale vlastně poprvé setkaly osobně. Já jsem ji znala z její velmi plodné dokumentární činnosti. Její způsob dokumentování životů lidí, zachycování doby a společnosti a její metoda časosběru mi připadala nesmírně zajímavá. Byly jsme si hned sympatické, a proto jsem tu nabídku přijala.“
Helena Třeštíková si Báru Basikovou vybrala jako jednu z protagonistek dokumentárního cyklu, který natáčela pro Českou televizi: „S Bárou jsem začala natáčet díky televiznímu časosběrnému cyklu Ženy na přelomu tisíciletí. Točily jsme pět let a vznikl film Bára B. – live. Pak následovala pauza, ale po ní přišlo pro mě zásadní setkání s producenty z Negativu. Producenti Kateřina Černá a Pavel Strnad jsou velkými fanoušky Báry Basikové, především jejích začátků ve skupinách Precedens i Stromboli, takže sami přišli s nápadem točit dál. My jsme s Bárou mezitím byly pořád v kontaktu, a díky nim jsme pak vlastně začaly točit znovu.“
Natáčení pak pokračovalo až do roku 2025, kdy se projekt přesunul do střižny. Výsledný film využívá i záběry ze začátku Bářiny kariéry v 80. letech, a dokonce i její první veřejné vystoupení v pořadu Zpívá celá rodina v roce 1975. Diváci tak v kinech uvidí příběh, který zachycuje 50 let života Báry Basikové.
Režisérka více než čtyřiceti divácky úspěšných dokumentů Helena Třeštíková na otázku, zda existuje při tak dlouhém natáčení nějaká hranice mezi prací a přátelstvím, říká: „Já vždycky se svými protagonisty udržuji hodně blízký kontakt, ale míra je různá. S Bárou to bylo skvělé v tom, že od první chvíle byla nesmírně otevřená, upřímná a autentická. Bylo to opravdu kamarádství, ne vztah režisérky a protagonistky. Myslím, že to tak vnímala i Bára...“
Zpěvačka, herečka, spisovatelka a matka tří dětí k tomu dodává: „Já Helenu vnímám jako přítelkyni, a hlavně jako člověka, který do mého života bezprostředně a neoddělitelně patří. Byla absolutním přímým svědkem mých nejniternějších a nejsoukromějších věcí. Staly se z nás přítelkyně a já jsem šťastná, že vstoupila do mého života.“
