„Já jsem herec, jsem výkonná síla.“ Držitel Thálie Jiří Langmajer slaví šedesátiny

Herce Jiřího Langmajera znají lidé z mnoha výrazných rolí v divadle, ve filmu i v televizi. Působil na několika předních divadelních scénách včetně Divadla pod Palmovkou a Národního divadla, nyní hraje například v pražském Divadle Ungelt. Dobře znám je i návštěvníkům Letních shakespearovských slavností. Hrál ve více než stovce filmů a objevil se i v řadě seriálů. Ve středu 3. června oslaví 60 let.
Langmajer sám o herectví mluví jako o náročné, ale silně naplňující profesi: „Dělal jsem doslova všechno pro to, aby můj život nestál za nic, protože ta neutěšenost ve mně probouzela emoce, jež jsem k hraní potřeboval,“ řekl v roce 2019 v rozhovoru pro časopis Reflex. Často také zdůrazňuje respekt herce vůči režijnímu záměru: „Já jsem herec. Jsem výkonná síla. Jsem tam od toho, abych plnil to, co režisér chce,“ nechal se například slyšet v únoru 2025 v rozhovoru pro filmovou databázi FDb.cz.
Plzeňský rodák Langmajer se do povědomí diváků zapsal už jako student Pražské konzervatoře rolemi v seriálu Třetí patro (1985) či ve filmech Proč? (1987) a Copak je to za vojáka… (1987). Později hrál v desítkách převážně televizních filmů, ale často se objevoval i na filmovém plátně. Za role ve snímcích Návrat idiota (1999) a Pravidla lži (2006) byl nominován na Českého lva.
Dále hrál například ve snímcích Kamarád do deště, Tichá bolest, Zámek v Čechách, Andělský smích, Milenci a vrazi, Snowboarďáci, Dukla 61 či v poslední době třeba v komediích Ostrov a Moře na dvoře či loni ve filmu Petra Kolečka Kouzlo derby. Ze seriálu patří k nejpopulárnějším jeho trenér Luboš Hrouzek z komediální série Lajna, hrál například i v Kriminálce Anděl, v historické sérii Zdivočelá země či v rodinném seriálu Špunti na cestě.
Langmajer prošel Divadlem pod Palmovkou a Divadlem na Vinohradech, hostoval v Národním divadle, v Hudebním divadle v Karlíně, v Černém divadle, ve Viole či v divadle Kalich. Objevil se také v muzikálech, v dabingu namluvil více než osm desítek rolí a účinkoval ve stovkách rozhlasových her.
Jako Richarda III. či Hamleta si ho diváci pamatují z Letních shakespearovských slavností. V roce 1999 získal divadelní cenu Thálie pro umělce do 33 let za roli Caliguly v Divadle pod Palmovkou. Na této scéně ztvárnil i další hlavní role v zásadních dramatech Peer Gynt, Slečna Julie, Kean či Amadeus.
V červenci 2019 se oženil se svojí přítelkyní, herečkou Adélou Gondíkovou. Má dvě dospělé dcery z předchozího manželství.
