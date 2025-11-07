Ivan Trojan pro snímek Neporazitelní čerpal inspiraci na parahokejové střídačce

"Hraju trenéra parahokejistů. Abych si vyzkoušel, jaké to je být během skutečného zápasu na střídačce, tak mi Kuba (trenér české parahokejové reprezentace Jakub Novotný) nabídl, jestli s ním nechci na střídačce být, když se hraje skutečný zápas. Tak to pro mě byl velký zážitek. Když jsem tam stál a mohl jsem to vidět takto zblízka," uvedl Trojan.
Herec sledoval z pohledu trenéra zápas českých parahokejistů s týmem USA. Na ten vzpomíná i parahokejista Radek Zelinka, který po útoku skupiny agresorů přišel před lety o nohu. Jeho osud se stal předobrazem hlavní postavy snímku. Společně s dalšími členy reprezentace si ve filmu i zahrál. "Tenkrát jsme natáčeli celý den. Pak jsme šli hrát zápas. Hráli jsme s USA a pamatuji si, že jsme tenkrát dostali strašný buchty, myslím, že to skončilo 7:1 pro USA," řekl Zelinka.
Na zápasy českého parahokejového týmu chodili po natáčení i někteří herci. Byl mezi nimi Tomáš Havlínek, který ztvárnil mladého sportovce, jenž se po vážném zranění vrací do života i s pomocí parahokeje. "Pamatuji si, že kluci se tenkrát hned po natáčení šli připravovat na zápas, který je čekal. My jsme jim šli fandit. Tento moment vnímám jako potvrzení toho spojení, které mezi námi bylo," řekl Havlínek. Tréninky s hadicapovanými sportovci měl dvakrát týdně. "Mým cílem bylo dostat se na úroveň, abych co nejvíce věcí mohl dělat při natáčení sám," řekl. Parahokej si na vlastní kůži několikrát vyzkoušeli i představitelé dalších hlavních rolí Hynek Čermák a Ivan Trojan.
Protějškem Trojana coby českého trenéra je ve filmu hollywoodská hvězda Til Schweiger, který hraje trenéra americké reprezentace. "Je to skvělý příběh o lidech, kteří se nevdávají, znovu najdou své místo a získají si srdce ostatních. Není to o vítězství, ale o tom zvednout se, znovu se vrátit a užít si to," řekl k filmu americký herec.
Podobně se o svém díle vyjádřil i režisér Dan Pánek. "Cílem bylo vytvořit film, na který bychom šli sami do kina. Chtěli jsme vytvořit něco, na co se bude vzpomínat. Něco, co patří na velké plátno a vydrží tam," řekl.