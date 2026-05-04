Iva Janžurová bude v den svých 85. narozenin hrát v Národním divadle v Kytici

Herečka Iva Janžurová se v den svých 85. narozenin, které připadnou na 19. května, chystá účinkovat v Národním divadle. Režijní duo SKUTR (Martin Kukučka a Lukáš Trpišovský) ji v jevištní adaptaci klasiky Karla Jaromíra Erbena obsadilo do role Hany v baladě Štědrý den. Jubileum oslaví také 13. června na prknech Stavovského divadla v talkshow Aleše Cibulky a Českého rozhlasu Tobogan.
"Rodinu donutím, abychom nic neslavili, maximálně je pozvu na nějakou večeři. Můj muž (Stanislav Remunda) oslavy nesnášel, připomínaly mu, že je v určitém věku. Mě to neděsí, ale trochu mě mučí ta pozornost," uvedla.
Janžurová se stále objevuje v několika divadelních rolích. Vedle Kytice hraje ve Stavovském divadle v Audienci u královny, v pražském Divadle Kalich představuje divadelní ikonu přelomu 19. a 20. století Sarah Bernhardtovou a na stejném místě uvádějí její autorskou komedii Veletoč na námět kolegyně Jany Paulové. Herečku Joce de Guérande ztvárňuje ve francouzské komedii Pusťte mě ven!, kterou vedle Divadla Kalich mohou o prázdninách zhlédnout také návštěvníci Hvězdného léta pod žižkovskou věží na letní scéně v pražských Mahlerových sadech.
"Velké role jako je Sarah nebo Alžběta II. v Audienci u královny si musím den předem celé projít a většinou se uklidním. Od svého manžela jsem se naučila, že můžu navázat s lidmi z publika kontakt, pokud dokážu vyslovit něco, co se dotkne jejich niter. Když se to stane, je to navzájem posilující, když se nepodaří navázat vztah s divákem, tak je ten večer planý," sdělila herečka, která čerpá energii hlavně na chalupě. "Největší relax je pro mě doba po úspěšně zvládnutém představení," podotkla.
S filmovým režisérem Janem Hřebejkem nedávno dokončila komedii Na tělo. Ta bude představena na filmovém festivalu v Karlových Varech, kde Janžurová v roce 2015 obdržela Křišťálový glóbus za celoživotní přínos kinematografii.
Další film nepřipravuje. "Už se bojím točit, ten režim natáčení je pro mě únavný, a nikdo mě k tomu teď upřímně řečeno ani nepobízí. Alice Nellis mi ještě dluží jeden snímek, napsala mi dva krásné filmy Ene bene a Výlet, tak třeba něco přijde do třetice," konstatovala.
Kariéru Janžurové v květnovém vysílání připomene Česká televize, která mimo jiné uvede komedii Pension pro svobodné pány režiséra Jiřího Krejčíka, drama Juraje Herze Petrolejové lampy a jeho psychologický horor Morgiana, hudební komedii Zdeňka Podskalského Blázinec v prvním poschodí nebo komedii Václava Vorlíčka Pane, vy jste vdova! Nebude chybět dokument Janžurka o hereččiných různých životních rolích pohledem její dcery, režisérky Theodory Remundové.
Janžurová vystudovala DAMU a má na kontě stovky divadelních, seriálových i filmových rolí napříč žánry. Široký rejstřík výrazů a gejzír energie z ní činí jednu z nejoblíbenějších českých hereček. Natočila více než 350 filmů, televizních inscenací a seriálů. "Měla jsem štěstí na báječné lidi, autory a režiséry. Dnes nechápu, že jsem stihla natáčet jeden film za druhým, seriály v televizi a ještě hrát v Divadle na Vinohradech," uvedla.
