Indie doufá, že její Rámájana bude konkurovat Nolanově Odysee, píše BBC News

Nejslavnější indický příběh, epos Rámájana, se stal předlohou dvou filmů s obřím rozpočtem a bollywoodský tvůrčí tým doufá, že by mohly konkurovat Odysee režiséra Christophera Nolana. Tato adaptace starořecké básně o mytických zvířatech, všemocných bozích a hrdinovi s lukem a šípy letos sklízí obrovské kasovní úspěchy, připomněl zpravodajský server BBC News.
Ale už na podzim by mohl mít antický hrdina konkurenci. V listopadu zamíří do kin po celém světě první díl Rámájany s rozpočtem, jaký je pro indický film bezprecedentní. Náklady na oba díly eposu přesáhly 40 miliard indických rupií (asi 8,66 miliardy korun), informoval list The Economic Times.
V indických médiích tvůrci Rámájany tuto sumu hájili s tím, že "kalkulovali podle hollywoodských počtů" - a sází na celosvětové publikum. Producent a tvůrce filmu Namit Malhotra mluví o Rámájaně jako o globální události určené divákům po celém světě. "Od samého počátku byl tento film koncipován pro celý svět," řekl v rozhovoru pro BBC. "Z Indie pro celý svět," dodal.
Rámájana, což v překladu znamená Příběh života Rámova, anebo Putování Rámy, je starověký indický epos, za jehož autora je považován legendární mudrc Válmíki. Epos se skládá z 24 000 dvojverší a vznikl zhruba kolem třetího století před naším letopočtem, ale předloha pro Rámův příběh je ještě o několik století starší.
Ústřední postavou eposu je Ráma, princ a sedmá inkarnace hinduistického boha ochrany Višnua. Rámovu manželku Sítu unese zlý král Rávana a Ráma se ji vydává zachránit.
Příběh byl již mnohokrát zfilmován a odhaduje se, že ho znají více než dvě miliardy lidí po celém světě. Ale ještě nikdy se nedočkal adaptace ve srovnatelném měřítku, píše BBC News.
Coby mezinárodní distributor se nedávno připojila společnost Sony Pictures. V hlavních rolích se představí přední indické filmové hvězdy Ranbir Kapúr (Ráma) a Navín Kumar známý jako Yash (Rávana). O hudební doprovod se postarají hollywoodští skladatelé Hans Zimmer a A. R. Rahman.
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