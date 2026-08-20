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Film

Indie doufá, že její Rámájana bude konkurovat Nolanově Odysee, píše BBC News

ČTK

Nejslavnější indický příběh, epos Rámájana, se stal předlohou dvou filmů s obřím rozpočtem a bollywoodský tvůrčí tým doufá, že by mohly konkurovat Odysee režiséra Christophera Nolana. Tato adaptace starořecké básně o mytických zvířatech, všemocných bozích a hrdinovi s lukem a šípy letos sklízí obrovské kasovní úspěchy, připomněl zpravodajský server BBC News.

Ranbir Kapúr jako princ Ráma v indickém filmu Rámájana (2026).
Ranbir Kapúr jako princ Ráma v indickém filmu Rámájana (2026).Foto: DNEG/ Sony Pictures
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Ale už na podzim by mohl mít antický hrdina konkurenci. V listopadu zamíří do kin po celém světě první díl Rámájany s rozpočtem, jaký je pro indický film bezprecedentní. Náklady na oba díly eposu přesáhly 40 miliard indických rupií (asi 8,66 miliardy korun), informoval list The Economic Times.

V indických médiích tvůrci Rámájany tuto sumu hájili s tím, že "kalkulovali podle hollywoodských počtů" - a sází na celosvětové publikum. Producent a tvůrce filmu Namit Malhotra mluví o Rámájaně jako o globální události určené divákům po celém světě. "Od samého počátku byl tento film koncipován pro celý svět," řekl v rozhovoru pro BBC. "Z Indie pro celý svět," dodal.

Rámájana, což v překladu znamená Příběh života Rámova, anebo Putování Rámy, je starověký indický epos, za jehož autora je považován legendární mudrc Válmíki. Epos se skládá z 24 000 dvojverší a vznikl zhruba kolem třetího století před naším letopočtem, ale předloha pro Rámův příběh je ještě o několik století starší.

Ústřední postavou eposu je Ráma, princ a sedmá inkarnace hinduistického boha ochrany Višnua. Rámovu manželku Sítu unese zlý král Rávana a Ráma se ji vydává zachránit.

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Příběh byl již mnohokrát zfilmován a odhaduje se, že ho znají více než dvě miliardy lidí po celém světě. Ale ještě nikdy se nedočkal adaptace ve srovnatelném měřítku, píše BBC News.

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Coby mezinárodní distributor se nedávno připojila společnost Sony Pictures. V hlavních rolích se představí přední indické filmové hvězdy Ranbir Kapúr (Ráma) a Navín Kumar známý jako Yash (Rávana). O hudební doprovod se postarají hollywoodští skladatelé Hans Zimmer a A. R. Rahman.

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