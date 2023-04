Indiana Jones se vrací do Cannes. Nový film přijede uvést Harrison Ford

Pátý díl filmové série o Indianu Jonesovi bude mít příští měsíc premiéru na festivalu ve francouzském Cannes. V pondělí to agentuře AFP potvrdili pořadatelé. Snímek nazvaný Indiana Jones a nástroj osudu osobně uvede představitel hlavní role, osmdesátiletý Harrison Ford. Česká kina ho začnou promítat 29. června.

Film Indiana Jones and the Dial of Destiny uvedou česká kina 29. června. | Video: Lucasfilm

Podle serveru Variety.com se Ford projde po červeném koberci s dalšími herci, kteří ve snímku účinkují, jako jsou Phoebe Waller-Bridge, Antonio Banderas, John Rhys-Davies nebo Mads Mikkelsen. Snímek bude uveden 18. května mimo hlavní soutěž. Ford, jemuž festival při této příležitosti vzdá poctu, již dopředu avizoval, že dobrodružného archeologa v klobouku a s bičem hraje naposledy. Poprvé ho ztvárnil roku 1981 ve filmu Dobyvatelé ztracené archy.

Série o Indiana Jonesovi měla donedávna čtyři díly, ten dosud poslední s podtitulem Království křišťálové lebky měl roku 2008 rovněž premiéru ve francouzském Cannes. Novinka se podle dřívějších zpráv z největší části odehrává roku 1969. Točí se okolo někdejších vysoce postavených nacistů, kteří žijí v USA a pracují na programu Apollo s cílem dostat člověka na Měsíc. Film však začíná scénou zasazenou do 40. let, kdy se Indiana Jones v adrenalinové scéně na zámku pere s nacisty. Kvůli tomu tvůrci Forda digitálně omladili. Soundtrack opět složil jedenadevadesátiletý John Williams.

Indiana Jones a nástroj osudu je první film série, který nenatočil její autor Steven Spielberg. Tentokrát zůstal pouze v roli výkonného producenta, režie se ujal James Mangold. "V roce 1995 mi bylo ctí přijet do Cannes s mým prvním filmem Tlouštík. O osmadvacet let později je mi ctí se vrátit s o něco větším spektáklem," avizuje Mangold, který na sebe od té doby upozornil hollywoodskými filmy Walk the Line, Logan: Wolverine nebo Le Mans '66.

Letošní ročník festivalu v Cannes potrvá od 16. do 27. května, kompletní program pořadatelé teprve představí. Premiéru zde bude mít také očekávaná novinka režiséra Martina Scorseseho nazvaná Killers of the Flower Moon, ve které účinkují Leonardo DiCaprio a Robert De Niro. Diváci ji uvidí 20. května, doplňuje agentura AFP.