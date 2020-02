Nacisté plánují vyhlásit čtvrtou říši. V novém seriálu jim v tom brání Al Pacino

Přestože má za sebou více než padesátiletou hereckou kariéru, doteď se Američanovi Alu Pacinovi natáčení pro televizi až na výjimky vyhýbalo.

Teď je hvězdou seriálu Hunters, kde ztvárnil jednoho ze skupiny lovců nacistů. Ti ve druhé polovině 70. let minulého století zjistí, že v New Yorku žijí stovky někdejších vysoce postavených nacistických důstojníků napojených na vládu, kteří se spikli a chtějí vyhlásit čtvrtou říši. Lovci nacistů, mezi nimiž jsou expert na zbraně, jeptiška či veterán z Vietnamu, jim v tom musí zabránit - a zároveň nad někdejšími zločinci vykonat spravedlnost.

Všech deset epizod seriálu je od tohoto pátku k vidění v placené videotéce Amazon Prime Video.

"Nikdy jsem nenatáčel nic tak dlouhého jako těchhle 10 epizod. Pro mě je to jako točit dvanáctihodinový film, protože zhruba taková je celková stopáž," přibližuje zážitek z natáčení Al Pacino, kterého nejvíc proslavily trilogie Kmotr a filmy jako Zjizvená tvář, Vůně ženy nebo Nelítostný souboj. V dubnu oslaví osmdesátiny a dosud účinkoval v jediném seriálu, šestidílné minisérii z roku 2003 nazvané Andělé v Americe.

V Hunters hraje přeživšího holokaustu se silným německým přízvukem, který je "bohatý jako Bruce Wayne" z Batmana, jak ho označí kolega v podání osmadvacetiletého Logana Lermana. Ten ztvárnil mladíka, jenž se členem skupiny stane poté, co byla zavražděna jeho babička.

"Je to bláznivý příběh. Bláznivě hororový, strašidelný, zároveň těžký, hluboký, plný tragických emocí. Je v tom všechno," dodává Pacino, který byl nedávno nominovaný na Oscara pro nejlepší herecký výkon ve vedlejší roli za gangsterku Irčan.

Tvůrce seriálu David Weil, který dosud na žádném jiném díle nepracoval, chtěl prostřednictvím Hunters odvyprávět příběh své babičky. Ta mu líčila zážitky z druhé světové války, když byl Weil ještě malý. "V tak raném věku to na vás působí jako komiksové příběhy o superhrdinech," vzpomíná.

"Teď je na nás, další generaci, abychom v tom příběhu pokračovali a vyprávěli ho dál. Hunters jsou pro mě takový milostný dopis babičce. Snaha předat to, co zažila, dál, abychom lidi vzdělávali, co je zač holokaust a čím si tehdy lidé prošli. Aby se to nikdy nemohlo opakovat," dodává David Weil.

Jedním z výkonných producentů seriálu je Jordan Peele, jedenačtyřicetiletý režisér a držitel Oscara za hororový film Uteč.

Spolu s pátečním vydáním všech deseti dílů Hunters americká média zveřejnila první recenze. Podle televize CNN seriál není špatný, ale také by mohl být lepší. Vyprávění působí kostrbatě, mimo jiné kvůli častým flashbackům do nacistického Německa, které jsou převážně černobílé a s barvou pracují podobně úsporně jako film Schindlerův seznam z roku 1993.

Nejlépe podle CNN vyznívá první epizoda Hunters, která se odehrává roku 1977 a překypuje dobovými narážkami na tehdejší premiéru prvních Hvězdných válek, hudební film Horečka sobotní noci, soulové a disco hity v hitparádách nebo na sériového vraha známého jako Samův syn, který tou dobou zabíjel v New Yorku.



Časopis Variety si všímá podle něj nadměrně brutálních scén, jež působí, jako by se tvůrci Hunters inspirovali estetikou snímku Hanebný pancharti režiséra Quentina Tarantina. "Nade vše seriál, který kombinuje mimořádné násilí se zoufale nevtipnou komedií, připomíná žánrové cvičení," konstatuje Variety.

Dle deníku New York Times je sice Al Pacino jednoznačnou hvězdou seriálu, ten ale jako by nevěděl, jak ho nejlépe využít. "Něčím působí velmi zaměnitelně, stejně jako celý seriál, přestože usiluje o přesný opak," píše list, podle nějž Hunters chybí důslednější práce s herci i zajímavější scénář.

Zato po produkční a vizuální stránce je seriál dotažený. Úvodní, půldruhé hodiny trvající epizodu natočil kameraman Frederick Elmes, známý filmem Davida Lynche Modrý samet, všímají si New York Times.