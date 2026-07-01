Hrála se Streepovou, zápasila s drogami, fotila pro Playboy. Lohanová slaví 40 let

Filmová a televizní herečka Lindsay Lohanová, která se narodila 2. července 1986, na sebe poprvé výrazněji upozornila rolemi ve snímcích Mezi námi děvčaty (2003) a Protivný sprostý holky z roku 2004. Pokouší se také zpívat a uplatnila se i ve světě modelingu. Nejvíc na sebe ale upozorňovala opakovanými opletačkami s justicí kvůli alkoholu, drogám nebo nebezpečnému řízení automobilů.
Rodačka z New Yorku začínala v reklamách. Již od svých deseti let hrála v televizních filmech. Pozitivní ohlas u diváků i kritiků získal film Past na rodiče, kde si ve svých 11 letech zahrála dvojčata. Poté byla její herecká kariéra notně kolísavá, v roce 2006 si například ve filmu Zítra nehrajeme zahrála po boku hvězdné Meryl Streepové.
O rok později se již objevily její problémy s alkoholem a drogami. Po první sérii odvykacích kúr v roce 2009 se Lindsay Lohanová k herectví vrátila. V roce 2012 nafotila fotky pro Playboy a zahrála si například v televizním filmu Liz & Dick o hollywoodské hvězdě Elizabeth Taylorové.
V říjnu roku 2014 si poprvé zahrála v Londýně na divadelních prknech v satirické hře od Davida Mameta Speed-the-Plow, kde se objevila v roli Karen, kterou původně hrála Madonna.
V posledních letech ztvárnila výrazné role v romantických komediích Vánoce na spadnutí (2022), Naše malá tajemství (2024) a Irské přání (2024). Je vdaná za kuvajtského finančníka Badera Shammase, s nímž žije v Dubaji. V létě 2023 se jim narodil syn Luai.
Efektivní Britové: Střelou za tři stovky umí zničit nepřátelské drony
Sestřelit nepřátelský dron za cenu jednoho oběda? Sci-fi realita se stává skutečností. Britské válečné lodě jako první v NATO dostanou do výzbroje revoluční laser zvaný DragonFire. Války na Ukrajině i v Rudém moři totiž ukázaly, že pálit po levných dronech raketami za miliony je finanční sebevražda. Nový britský „Dračí oheň“ to zvládne za pár stovek a munice mu nedojde, dokud lodi běží motory.
ŽIVĚ Írán se nesetká s vyslanci USA v Dauhá, Katar bude pokračovat v roli prostředníka
Zástupci Íránu se v nejbližších dnech nesetkají s vysoce postavenými představiteli Spojených států, kteří v úterý přiletěli na jednání do katarského Dauhá. Informovala o tom agentura Reuters s odvoláním na íránské ministerstvo zahraničí. Podle Reuters současná situace nesvědčí o dobrých vyhlídkách na dosažení trvalého míru mezi oběma znepřátelenými stranami.
Bouřky způsobily výpadky elektřiny hlavně ve východních a středních Čechách
Bouřky v Česku ve dvou vlnách způsobily výpadky elektřiny. V noci na středu bylo na východě Čech bez proudu až 10 500 domácností, ve středu ráno hlavně ve středních Čechách nemělo dodávky téměř 10 tisíc odběrných míst. Poruchy na východě Čech už byly ráno téměř odstraněné. Řekla to mluvčí energetické společnosti ČEZ Soňa Holingerová.
Kvíz pro Husákovy děti: Vzpomínáte na tábory? Na čtvrté otázce pohoří i zkušení táborníci
Myslíte si, že si z táborů za socialismu pamatujete úplně všechno? Pak si zkuste náš retro kvíz. Čekají vás názvy her, povely, písničky, jídelna, bodování oddílů i předměty, bez kterých se žádný pionýrský ani turistický tábor neobešel. Některé otázky zvládne každý, jiné potrápí i bývalé vedoucí. Kolik bodů získáte vy?
Ve Španělsku kvůli vysokým červnovým teplotám zemřelo nejméně 1028 lidí
Ve Španělsku je vysokým červnovým teplotám připisováno nejméně 1028 úmrtí. Vyplývá to z údajů Zdravotního institutu Karla III. v Madridu, o kterých informovala agentura AFP. Jednalo se o druhý nejteplejší červen v historii španělského měření s průměrnou teplotou o 3,2 stupně Celsia vyšší, než je obvyklé. Druhou polovinu června výrazně poznamenala extrémní vlna veder, která zasáhla většinu Evropy.