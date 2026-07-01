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Film

Hrála se Streepovou, zápasila s drogami, fotila pro Playboy. Lohanová slaví 40 let

ČTK

Filmová a televizní herečka Lindsay Lohanová, která se narodila 2. července 1986, na sebe poprvé výrazněji upozornila rolemi ve snímcích Mezi námi děvčaty (2003) a Protivný sprostý holky z roku 2004. Pokouší se také zpívat a uplatnila se i ve světě modelingu. Nejvíc na sebe ale upozorňovala opakovanými opletačkami s justicí kvůli alkoholu, drogám nebo nebezpečnému řízení automobilů.

Lindsay Lohan and Bader Shammas attend the GucciCore GUCCI Resort Cruise 2027 Collection Runway Show in NYC - 16 May 2026
Herečka Lindsay Lohanová s manželem Baderem Shammasem na přehlídce módní značky Gucci, která se konala v květnu 2026 na Times Square v New Yorku.Foto: Profimedia – Johns PKI / SplashNews.com / Splash
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Rodačka z New Yorku začínala v reklamách. Již od svých deseti let hrála v televizních filmech. Pozitivní ohlas u diváků i kritiků získal film Past na rodiče, kde si ve svých 11 letech zahrála dvojčata. Poté byla její herecká kariéra notně kolísavá, v roce 2006 si například ve filmu Zítra nehrajeme zahrála po boku hvězdné Meryl Streepové.

O rok později se již objevily její problémy s alkoholem a drogami. Po první sérii odvykacích kúr v roce 2009 se Lindsay Lohanová k herectví vrátila. V roce 2012 nafotila fotky pro Playboy a zahrála si například v televizním filmu Liz & Dick o hollywoodské hvězdě Elizabeth Taylorové.

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V říjnu roku 2014 si poprvé zahrála v Londýně na divadelních prknech v satirické hře od Davida Mameta Speed-the-Plow, kde se objevila v roli Karen, kterou původně hrála Madonna.

V posledních letech ztvárnila výrazné role v romantických komediích Vánoce na spadnutí (2022), Naše malá tajemství (2024) a Irské přání (2024). Je vdaná za kuvajtského finančníka Badera Shammase, s nímž žije v Dubaji. V létě 2023 se jim narodil syn Luai.

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