Hrála s Belmondem i Noiretem. Krásná Francouzka a bond girl Sophie Marceauová slaví 60 let

Francouzská herečka Sophie Marceauová začala svoji filmovou kariéru jako teenagerka ve filmu Večírek (1980). Po jeho úspěchu (a pokračování Večírek 2) si zahrála po boku největších hvězd francouzského filmu - Jeana-Paula Belmonda (Veselé velikonoce), Gérarda Depardieu (Pevnost Saganne) či Philippa Noireta (Šuani, D'Artagnanova dcera). Herečka v úterý 17. listopadu oslaví šedesátiny.
Rodačka z pařížského předměstí má na svém kontě zhruba padesát filmů a řadu prestižních ocenění. Už za jednu ze svých prvních rolí ve filmu Večírek 2 (1982) získala Césara pro nejslibnější herečku.
Sophie Marceauová se narodila jako Sophie Danièle Sylvie Maupu v rodině řidiče kamionu a prodavačky. K filmu se dostala přes konkurz do snímku Večírek. Po úspěchu ve Francii se prosadila i v zahraničí.
Známá je například její role v oscarovém filmu Mela Gibsona Statečné srdce (princezna Isabelle) či role bond girl Elektry Kingové ve snímku Jeden svět nestačí, kde byla partnerkou Pierce Brosnana. V roce 1999 se objevila v roli Hippolyty v shakespearovské adaptaci adaptaci Sen noci svatojánské po boku Michelle Pfeifferové.
V letech 1985 až 2001 byl jejím partnerem o 26 let starší polský režisér Andrzej Žulawski, který ji obsadil do řady svých filmů (Mé noci jsou krásnější než vaše dny, Šílená láska, Modrá nota). Prosadila se i jako režisérka, v roce 2002 natočila snímek Parlez-moi d'amour (Řekni mi něco o lásce), za který byla oceněna v kategorii nejlepší režisér na Montrealském světovém filmovém festivalu.
Marceauová je matkou dvou dětí. V roce 1995 se jí narodil syn Vincent, o sedm let později přivedla v Londýně na svět dceru Juliette. Jejím posledním veřejně známým partnerem byl divadelní producent Richard Caillat, s nímž tvořila pár v letech 2019 až 2022. Marceauová je známa též jako velká milovnice přírody a ochránkyně zvířat.
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